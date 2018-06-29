Fallout 76'nın Multiplayer Videosu Yayınlandı

Bethesda'nın büyük yapımı Fallout 76 için yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda oyunun multiplayer modunu biraz daha ayrıntılı şekilde görme şansını yakalıyoruz.

Bildiğiniz üzere Bethesda E3 2018 konferasında yeni Fallout oyunu tanıtıldı. Fallout 76 ismindeki yeni yapım, serinin diğer oyunlarına nazaran tamamıyla çevrimiçi olarak oynanacak. Dolayısıyla oyunda bizim gibi oyuncularda yer alacak. Her sunucuda ortalama 24-32 oyuncu bulunacak. Fallout 4'den 4 kat daha büyük bir haritaya sahip olacak olan Fallout 76'da diğer oyuncularla karşılaşma şansımız bir hayli düşük.

Yayınlanan videoda oyunun multiplayer modunu biraz daha görme şansı yakalıyoruz. Aslına bakarsanız, E3 2018'de bir sürü video görmüştük ama oyuncuların kafasında hala soru işaretleri bulunuyor. Videoda oyundaki diğer oyuncuların iyi ve kötü olabileceğini görüyoruz. Bazı oyuncular sizleri öldürmeye çalışırken, bazı oyuncularsa sizinle dost olmaya çalışıyor.

Fallout 76, 14 Kasım'da PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.