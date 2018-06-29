Fallout 76'nın Ön Sipariş Fiyatı Cep Yakıyor

Bethesda'nın en büyük yapımlarından birisi olacak olan Fallout 76 ön siparişe açıldı. Fallout 76'nın ön siparişe açılmasıyla oyunun fiyatı da belli oldu. Oyunun fiyatının hiç iç açıcı gözükmediğini şimdiden söylemek istiyorum.

Hatırlayacağınız üzere Fallout 76'yı detaylı olarak Bethesda E3 2018 konferasında görmüştük. Yeni gelen online yapısıyla oyuncuları iki ayrı tarafa ayırmıştı. Eski Fallout hayranları yeni oyunun tamamıyla çevrimiçi olmasına çok kızgınken, diğer oyuncular da Fallout'un günümüze ayak uydurması için bu değişimin doğal olduğunu savunuyordu. Fallout 76'nın tamamıyla online olmasının ardından şimdi de ön sipariş fiyatı bizleri üzmeye geliyor.

Bethesda, Fallout 76 betasının ilk olarak Xbox One kullanıcılarına sunulacağını söylemişti. Oyunun ön siparişi de ilk olarak Microsoft mağazası üzerinde satışa açıldı. Microsoft mağazası üzerinde satışa sunulan Fallout 76'nın ön sipariş fiyatı 350 TL olarak gözüküyor. Oyunun ekstra içerikler içeren Tricentennial Edition isimli paketi de 450 TL'den ön siparişe sunulmuş. Fallout 76'nın ön sipariş fiyatları adeta dudak uçuklatıyor.

Aslına bakarsanız Fallout 76 fiyatı uçuk olan tek oyun değil. FIFA 19 ve Battlefield V de 300 liranın üzerinde satışa sunulan oyunlar arasında yer alıyor. Yeni çıkan oyunların ortalama fiyatı 200 ile 400 TL arasında oluyor. Elbette oyun fiyatlarının bu denli yüksek olmasının en büyük sebebi dolar ve euro'nun çok yüksek olması.

Fallout 76, 14 Kasım'da PC, PS4 ve Xbox One kullanıcıları için çıkış yapacak. Oyunu ön sipariş veren Xbox One kullanıcıları herkesten önce oyunun betasına erişebilecek.