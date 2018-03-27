Far Cry 5'in İnceleme Puanları Açıklandı

Bugün raflardaki yerini alan Far Cry 5'in inceleme puanları belli oldu. Oyunu satın almadan önce inceleme puanlarına göz atmanızı tavsiye ederim.

Montana'nın vahşi dünyasına konuk olacağımız yapım Far Cry 5'in inceleme notları açıklandı. Far Cry 5 için verilen inceleme puanlarına baktığımızda genel olarak iyi bir tablo ile karşılaşıyoruz. Oyun bazı kesimler tarafından 100 üzerinden 80-90 gibi yüksek puanlar alırken, bazı kesimlerden biraz daha düşük puanlar almış.

Far Cry 5'in tüm inceleme puanları: