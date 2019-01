Far Cry: New Dawn, Eser Miktarda RPG Ögesi Barındıracak

Ubisoft, aksiyon oyunlarına artık RPG ögelerini veya bu ögelerden esinlenilmiş mekanikleri ekliyor. Mesela ilk aklımıza gelenler Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey. Origins, RPG ağırlıklı bir oyun olarak karşımıza çıkmışken, Odyssey ise tamamen bir RPG oyunu olarak geliştirilmişti. Far Cry serisi de bir değişimin içine girmiş gibi görünüyor. Jean-Sebastien Decant, Far Cry: New Dawn'ın eser miktarda RPG ögesi getireceğini belirtti.

Far Cry: New Dawn, The Game Awards 2018 şovunda duyurulmuştu. Kıyamet sonrası dünyada geçecek olan oyun, 15 Şubat 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Bu zamana kadar izlediğimiz fragmanlardan dolayı Far Cry 5 oyununun modifiye edilmiş hali gibi görünse de en azından oynanış yönünden beşinci oyundan ayrıldığını söylemek mümkün olacak. FarCrygame Twitter hesabı üzerinden yayınlanan yeni bir klipte Yaratıcı Yönetmen Jean-Sebastien Decant, bu detaylardan iki tanesini bizlere açıklıyor. Öncelikle Far Cry: New Dawn oyununda silah üretebilmek mümkün olacak. Bu silahların ise kendilerine ait seviyeleri olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere karşılaşacağımız düşmanların da seviyeleri olacak ve elimizdeki silahların seviyeleri de bu noktada büyük önem arz edecek. Bir diğer deyişle, serinin eski oyunlarında olduğu gibi silahı elimize aldığımız gibi düşmanlarımızı takır takır indirmek için silahımızın seviyesinin yeterli olması gerekecek.

Bir diğer yenilik ise escalation, Türkçe mealiyle gerginlik sistemi olacak. Bu sistem, oldukça büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Far Cry: New Dawn oyununda da Outpost'lar olacak. Ancak bu defa işgal edip de kendimize geçirebileceğiz. Bu sayede, devamlı olarak kaynak elde etmek mümkün olacak. Diğer seçenekte ise bahsi geçen Outpost'u düşmanlardan temizledikten sonra, daha fazla meblağ elde edebileceğiz ama yerleşmeyeceğimiz için düşman toplulukların yeniden ele geçirmesi için açık halde bırakmış olacağız. Eğer düşman topluluklar yeniden ele geçirirlerse, çok daha savunmalı hale getirecekler. Ne var ki, bunun iyi de bir yanı var. Daha savunmalı hale getirildikten sonra Outpost, daha fazla kaynak sağlar hale gelecek.

Today's Developer Q&A features #FarCryNewDawn creative director Jean-Sebastien Decant! @Battlesand from Twitter asked us "What game mechanics changed over Far Cry 5?" pic.twitter.com/TqhogYJhvf — Far Cry New Dawn (@FarCrygame) 21 Ocak 2019

Görünen o ki Far Cry serisi de Assassin's Creed serisinin gittiği yoldan gidecek. Bu iki yeni değişim, kesinlikle bunun habercisi oldu. Bu noktada ise serinin hayranlarının tepkisi belirleyici olabilir. Duruma göre de Far Cry: New Dawn oyunundan sonra çıkacak olan Far Cry oyunu da Assassin's Creed Odyssey gibi tamamen RPG oyunu olarak karşımıza çıkabilir. Bunu tabii ki zaman gösterecek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?