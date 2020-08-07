Fast & Furious Oyunu, Fast & Furious Crossroads Çıktı!

Eğer Fast & Furious hayranıysanız ve beyaz perdeden sonra bir de bilgisayarınızda veya konsolunuzda serinin dünyasına farklı bir dalış yapmak istiyorsanız, beklediğiniz gün bugün. Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen Fast & Furious Crossroads artık piyasada.

The Game Awards 2019 şovu sırasında duyurulan oyun, PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirildi ve Bandai Namco Entertainment yayıncılığında satışa sunuldu.

Fast & Furious Crossroads Çıkışını Gerçekleştirdi!

Fast & Furious evrenini genişletecek olan bir hikayenin sunulacağı oyunda, uluslararası bir suç örgütününün planlarını suya düşürmek için mücadele verirken egzotik bölgelerden uluslararası casusluğun dünyasına kadar uzanan bir senaryo sizleri bekleyecek. Filmleri aratmayan adrenalin dolu hareketlerin, araç takiplerinin, kaçışların ve çeşitli soygunların bulunacağı bir oynanış sunulacak ve bu bağlamda da gerek filmlerde gördüğünüz gerekse de yeni birçok ekipman ve tabii ki birbirinden etkileyici arabalar da kullanacaksınız. Seviyenizi yükselterek, yeni arabalar, yeni görünümler, yeni spreyler, yeni plakalar ve yeni teçhizatlar gibi birçok farklı ögenin kilidini açabilmeniz mümkün olacak.

Oyunda Dom, Letty ve Roman gibi kilit karakterlerin yanı sıra Sonequa Martin-Green ve Asia Kate Dillon tarafından canlandırılacak olan yeni karakterler de karşınıza çıkacak.

Fast & Furious Crossroads oyununu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi, arkadaşlarınız ile bir araya gelip de ekip oluşturabileceğiniz çevrimiçi desteğinin bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Fast & Furious Crossroads için yayınlanan çıkış fragmanına ve sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Fast & Furious Crossroads En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 veya 4.0 GHz AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX680 veya muadili

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB

Fast & Furious Crossroads Önerilen Gereksinimleri