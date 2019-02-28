Hatırlarsınız ki geçtiğimiz haftalarda Amazon otonom olarak çalışan teslimat robotunu tanıtmıştı. Bugün ise ABD merkezli ünlü kargo şirketi FedEx, otonom olarak çalışan kargo dağıtım robotunu tanıttı. FedEx'in resmi internet sitesinden duyurulan SameDay Bot isimli robot, kargoları aynı gün içerisinde teslim edecek.

Batarya ile çalışan robot, kendi kendine sürüş sistemi ile hareket etmekte. Maksimum 10 km/s hız ile giden SameDay Bot'un yakın mesafedeki müşterilere hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılın yaz aylarında testlerine başlanacak olan robotun, testlerinin bittikten sonra hizmet vereceği söylendi. FedEx'in otonom kargo dağıtımı hakkında AutoZone, Lowe's, Pizza Hut, Target, Walgreens ve Walmart ile görüşme içerisinde olduğu bildirildi.

SameDay Bot'un ön ve arka tarafında birer adet ekran bulunmakta. Ön taraftaki ekranın yayalar ile iletişime geçeceği, arka taraftaki ekranın ise robotun seyahat ettiği yönü ve durmak üzere olup olmadığı bilgisini ileteceği açıklandı. "Geldik ama sizi bulamadık" şeklinde çeşitli bahaneler ile kargoların dağıtılmamasının önüne geçecek olan bu robotun ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

Sizler FedEx'in SameDay Bot'u hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otonom olarak çalışan benzer bir robot ülkemize gelir mi? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!