Başkan Ali Koç Duyurdu: Fenerbahçe Kripto Para Geliyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe kripto parası çok yakında çıkış yapacak. Başkan Koç, gerekirse Fenerbahçe kulübü olarak gerekirse de farklı şirketlere bu kripto para biriminin üretileceğini belirtti.

Fenerbahçe kulübü olarak kripto para sektörüne adım atacaklarını dile getiren Başkan Ali Koç, bu pazara erken dönemde giren Türk takımlarından biri olacaklarını söyledi. Çıkarılacak yeni kripto parası için çalışmalara başladıklarını söyleyen Fenerbahçe yönetimi, kripto para borsasındaki yatırımlar ile kulübe büyük katkı sağlanacağını düşünüyor.

“(Kripto parayı) Ya kendimiz yapacağız ya da çok sayıda şirketten destek var, bunlardan müthiş teklifler var, bunları kabul edeceğiz. Bu konuda inanılmaz talep var. Kripto paradan çok büyük bir gelir elde edeceğiz.”

Fenerbahçe kripto parası ne zaman çıkıyor?

Kripto para borsasına giriş söylentisinin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamasından bir süre önce ortaya atıldığını hatırlatalım. Daha önce de Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Erol Bilecik bu konuda bir açıklama yapmış ve kulübün adını taşıyan bir kripto para çıkaracaklarını bildirmişti:

“Henüz bunlar konuşma aşamasında ama benim çok inandığım konulardan bir tanesi, kulüplerin kendi kripto paralarını, yani coin’lerini de çıkarmaları gerekir. İyi bir hazırlığımız var. Yapı içerisinde çok da mahir arkadaşlarım var."

Fenerbahçe kripto parası hakkında henüz net yatırım bilgisi bulunmuyor olsa da, daha önce Galatasaray, Chiliz şirketiyle iş birliği yaparak "Galatasaray Fan Token" (GAL) adında bir kripto parayı borsaya sunmuştu. Halihazırda Chiliz üzerinden işlem gören bu kripto paraya sahip olan Galatasaraylılar, kulüp kararlarında oy hakkı elde edebiliyor ve seyirci kampanyalarından faydalanabiliyor.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor tarafından tercih edilen kripto para, yurt dışında ise Paris Saint-Germain, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüpler tarafından oluşturulmuştu. Peki ya siz Fenerbahçe kripto parası hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce spor kulüpleri bu alana yönelmeli mi?