Fenomen Polis Memuru Dünyayı Geziyor

Adrienne Koleszar, Almanya’nın Dresden kentinde yaşıyor ve polis memuru olarak görev yapıyor. Ancak onun diğer polislerden farklı bir özelliği var. Çünkü Koleszar tam zamanlı bir işte çalışmasının yanı sıra aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni.

34 yaşındaki polis memuru, sosyal medyada paylaştığı pozlarla bir anda popüler hale geldi ve 549 bin takipçiye ulaştı. Popülaritesi her geçen gün artan Koleszar bugün şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Koleszar, işini bıraktığını ve dünyayı gezmeye başladığını söyleyerek, "6 ay için işi bıraktım ve şimdi dünyayı geziyorum. 1 Ocak itibarıyla karakola döneceğim." dedi.

Komiser olarak görev yapan ve aylık net 2700 euro maaş alan Koleszar, dünyayı gezerken seyahatlerini nasıl finanse ettiğini de detaylı bir şekilde anlattı. Genç polis memuru, "Her seyahatimde erken rezervasyon yaptım ve parasını cebimden verdim. 2016’dan beri para biriktiriyorum." diye konuştu.

Birçok markadan kendisine teklif geldiğini, bir giyim markasıyla anlaştığını ve onların da kendisine sponsor olduğunu söyleyen Koleszar, "Bunlardan içime sinen çok olmuyor. Yürüyen reklam panosu gibi dolaşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.