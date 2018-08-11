Ferrari'nin Bir Araçtan Kazancı Servet Değerinde

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada otomotiv üreticilerinin bir araçtan sağladıkları kazançlar ortaya çıktı. Ferdinand Dudenhoffer'ın yürüttüğü çalışmada Ferrari'nin ilk altı ayda otomotiv alanında en çok kazanan marka olduğu ifade edildi.

Üst düzey araç sektörünü inceleyen ve kullanıcılara rapor sunan Duisburg ekonomi profesörü Ferdinand Dudenhoffer, bu sektörün en kazançlı şirketinin İtalyan markası Ferrari olduğunu belirtti. Bir araçtan ortalama 69 bin euro kazanan Ferrari'ye bu anlamda yaklaşan firma bulunmuyor. Örnek vermek gerekirse Jaguar; otomobil başına yalnızca 800 euro işletme karı elde ediyor.

Alman Markalarında Lider Porsche

Alman araç sektöründe ise Porsche'nin önderliği gözlerden kaçmıyor. Stuttgart merkezli spor otomobil ve SUV üreticisi, sattığı araç başına 17 bin euro kar sağlıyorken Mercedes, Audi gibi markalarda bu kar oranı yaklaşık 9 bin euro civarında. Yani üst düzey araç üreten Porsche'nin ortalama olarak iki kat daha fazla işletme karı elde ettiğini söyleyebiliriz.

Bentley ve Tesla Zarar Ediyor

Son olarak Birleşik Krallık markası Bentley ve elektrikli araç üreticisi Tesla ise sattıkları araçlardan zarar ediyorlar. Bentley sattığı araç başına 17 bin euro zarar ediyorken bunun elektrikli otomobil teknolojilerine yatırım yaptıklarından dolayı oluştuğunu düşünüyorlar. Yakın zamanda Bentley firmasının da yüksek kazançlar sağlayacağı dile getiriliyor.