Festo’nun Hayranlık Uyandıran Yeni Biyonik Robotları ile Tanışın

Vahşi doğadan esinlenerek tasarladığı robotlarıyla bilinen Alman otomasyon şirketi Festo, yeni biyonik robotları BionicWheelBot ve BionicFlyingFox ile karşımıza çıktı.

Hayvanların kas ve eklem yapılarından ilham alarak birbirinden harika robotlar üreten Alman şirket, daha önce kanguru, ahtapot ve karınca gibi biyonik robotlarıyla bir hayli dikkat çekmişti. Festo’nun hayvanlardan ilhamla geliştirdiği robotlar aleminin yeni üyeleri ise BionicWheelBot ve BionicFlyingFox oldu.

Güneydoğu Fas’taki Erg Chebbi çölüne özgü bir örümcek olan Flic-Flac Spider’dan (Takla Atan Örümcek) esinlenerek yapılan BionicWheelBot, diz eklemlerindeki ve vücudundaki 15 motor tarafından kontrol edilen sekiz adet bacağa sahip.

Evrimsel hesaplama ve yapay evrim alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Profesör Ingo Rechenberg’in yardımlarıyla geliştirilen biyonik robot, tıpkı Flic-Flac Spider gibi üst üste taklalar atabiliyor. Robot örümcek, gövdesine entegre olan darbe sensörü sayesinde pozisyonunu ve yuvarlanma sırasında ne kadarlık bir güç uygulayacağını hesaplayabiliyor.

Festo ayrıca, BionicFlyingFox adını verdiği biyonik uçan tilkisini de gün yüzüne çıkardı. Şirket, robotun ultra hafif, ince ve aynı zamanda oldukça sağlam olduğunu belirtiyor. BionicFlyingFox’un kanatları, iki adet hava geçirmez film ve yaklaşık 45 bin noktada birbirine kaynatılmış örme elastik kumaştan oluşuyor.

Kapalı alanda dahi otonom olarak uçabilen ve hareket takip sensörü sayesinde anlık olarak bağlantı kurulabilen robot, akıllı kinematik yapısıyla en az gerçek uçan tilki kadar esnek bir şekilde hareket edebiliyor.

Biyonik robotlarıyla kendisine hayran bırakmaya devam eden Festo, bakalım bir sonraki robotunda hangi hayvandan ilham alacak? Merakla bekliyoruz.