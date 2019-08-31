FIFA 20 Demosunun Tarihi ve Detayları Sızdırıldı

Electronic Arts her sene satışa sunacağı FIFA oyununun çıkışı öncesinde oynanabilir bir demo yayınlamıştı. Bu sene de bu gelenek devam edecek ama merak edilen konu, ne zaman yayınlanacağıydı. Eğer sızıntı doğruysa, FIFA 20 demosu iki haftadan az bir süre sonra yayında olacak.

Bahsi geçen sızıntı ise Reddit sitesi üzerinde yaşandı. antipativome2 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde, demonun çıkacağı gün esasında bulanıklaştırılmış ama 12 olduğu rahatlıkla seçilebiliyor. Yani FIFA 20 demosu 12 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak.

Şimdilik hangi stadyumların seçilebilir olacağı belli değil ama aynı görüntüde seçilebilir on takımın olacağı görebiliyoruz:

Liverpool FC

Real Madrid CF

Borussia Dortmund

Manchester City FC

Paris Saint-Germain FC

AS Roma

Atletico Madrid

CF America

Los Angeles FC

Vissel Kobe

Ekran görüntüsünde Raheem Sterling, Jadon Sancho ve Eden Hazard üçlüsünün fonda VOLTA Football moduna ait arenalardan bir tanesinin önünde verdikleri poza ve hemen sağında da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait kareleri de görebiliyoruz. Yani oynanabilir demonun içeriğinde bu iki mod da oynanabilir olacağına işaret ediliyor.

Eskinin FIFA Street modunun yenilenmiş hali diyebileceğimiz VOLTA Football, yeni kurallar ile üçe üç, dörde dört ve beşe beş maçlar yapmamıza olanak tanıyacak. Seçilebilir arenaların arasında şimdilik Tokyo şehrindeki bir binanın çatısı ve Londra şehrindeki kafes benzeri yerler olacak. Ayrıca ilk defa kadınlar ve erkekler aynı maçta karşı karşıya gelebilecekler.

Her yeni FIFA oyunu demosunun tam sürümün çıkışından iki hafta önce yayınlandığını düşünecek olursak, bahsi geçen sızıntının gerçek olma ihtimali epey yüksek diyebiliriz. Gelişmeleri takip edeceğiz.