FIFA 20 için İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Electronic Arts, 24 Eylül 2019 tarihinde çıkacak olan FIFA 20 için yeni bir fragman yayınladı. Raheem Sterling, Jadon Sancho, Virgil Van Dijk ve daha birçok futbolcuyu görebildiğiniz bu fragmanda, yeni oynanış özelliklerini görebilmek mümkün oluyor. Mesela penaltı vuruşları, geliştirilmiş serbest vuruşlar, yeni top fizikleri, kompoze bitirişler ve yeni dinamik bire bir sistem gibi yenilikler ekranlarımıza geliyor.

Detaylara inecek olursak, top sizin ayağınızdayken serbest vuruşlarda topa ivme kazandırarak veya falso verdirerek ölü topları lehinize kullanabilecek ve duruma göre golle sonuçlandırabileceksiniz. İyileştirilmiş çalım sistemi ile savunma oyuncusunu üzerinize doğru çektikten sonra seri hareket ederek ekarte edip farklı atak çeşitlerini gündeme getirebileceksiniz. Bunların yanı sıra Aktif Temas Sistemi ile tam zamanında yapacağınız hamle ile savunma yapmak daha gerçekçi bir hale gelecek. Bire bir durumlarda etkili bitiriş vuruşları yapabilecekken uzaktan çekeceğiniz şutlar ve vole vuruşlarınızın oluşturacağı tehlike daha büyük olacak.

Top sizde değilken geliştirilmiş kontrol sistemi ve bire bir pozisyonlarda daha fazla seçeneğin olacağından dolayı hem defans yapan hem de atakta olan takım için oyunun gidişatı bir anda değişebilecek. Revizyondan geçirilmiş olan yapay zeka artık daha iyi destek sunacak ve olası bir durumda topu kaybettiğiniz zaman topu geri kazanabilmeniz kolaylaşacak. Ayrıca oyuncu hareketi ve konumlanmasında yapılan yenilikler ile sahanın genelinde çok daha doğal ve gerçekçi hareketlilik göreceğiz.

Son olarak, yeni top fiziği ile topun dönüşleri ve sekişi daha gerçekçi olacak. Bunun yanı sıra daha gerçekçi şutlar, paslar, ortalar ve daha birçok farklı vuruş Top Hareket Sistemi ile FIFA 20 oyununda mümkün olacak.