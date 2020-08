FIFA 21 Çapraz Platform Desteği Sunacak Mı?

FIFA 21 çapraz platform desteği sunmayacak oyunların arasına katıldı. Electronic Arts tarafından yapılan açıklama ile diğer platformlardaki oyuncular ile oynamak mümkün olmayacak.

Çapraz platform desteği zaman geçtikçe popülaritesini arttırırken, geliştiriciler ve yayıncılar da halihazırda piyasada olan oyunlarına bunu sonradan getiriyor veya geliştirilme aşamasındayken göz önünde bulunduruyorlar. Ancak her şeye rağmen bu desteği sunmaya pek gönüllü olmayan yayıncılara da denk gelmiyor değiliz. Mesela Electronic Arts bunlardan bir tanesi.

FIFA 21 9 Ekim 2020 tarihinde PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için, ileri bir tarihte de PlayStation 5 ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Resmi duyuru esnasında yapılan açıklama ile kaydedilen ilerlemenin nesiller arası taşınabileceği belirtilmiş. Haliyle çapraz platform desteğinin de olacağı ümit ediliyordu ama Amerika menşeli yayıncı bizleri bir hayli üzen bir açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden FUTWeeklyPod tarafından sorulan bir soruya cevap veren FIFA Direct Communication, FIFA 21 oyununu ne aynı konsol ailesi içinde ne de nesiller arasında çapraz platform desteğiyle oynayamayacağımızı söylüyor. Ancak FUT ilerlememizi PS4'ten PS5'e veya Xbox One'dan Xbox Series X'e taşımak mümkün olacakmış.

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.



However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud