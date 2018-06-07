FIFA Mobile'a Dünya Kupası Güncellemesi Geldi

Çok sevilen futbol oyunu serisi FIFA’nın mobil platformlar için yayınlanan sürümü olan FIFA Mobile için Dünya Kupası güncellemesi yayınlandı. FIFA Futbol: FIFA World Cup ismi altında yayınlanan güncellemeyle birlikte oyuncuların Dünya Kupası atmosferini Android ve iOS üzerinden yaşayabilecekleri açıklandı.

Bugünden başlamak üzere 1 Ağustos tarihine kadar oyuncuların turnuvaya katılan 32 ülke milli takımıyla Dünya Kupası serüvenine atılabileceklerini hatırlatan EA Sports, güncellemeyle birlikte turnuva modunun yanı sıra Ultimate Team tarafında da kimi değişikliklerin yapıldığını belirtti. Dünya Kupası güncellemesinde oyuncuların Ultimate Team’in kendi tarzını Dünya Kupası’nda mücadele edecek oyuncularla birleştireceği ve kupa heyecanın Ultimate Team’e ekleneceği dile getirildi.

Yaklaşık bir hafta önce yapılan bir başka güncellemeyle FIFA 18’in PlayStation 4, Xbox One ve PC sürümleri için benzer bir Dünya Kupası güncellemesi yayınlanmıştı. Oldukça büyük bir dosya boyutuyla gelen güncelleme, oyunu baştan aşağıya değiştirmiş ve popülerliğini yavaş yavaş kaydeden oyunun tekrar canlanması sağlanmıştı.

Benzer bir hareketliliği FIFA Mobile tarafına da getirmek için harekete geçen EA Sports, benzer bir güncellemeyi bugün itibarıyla yayınladı. Oyunun ismini dahi değiştiren ve oyuna onlarca yeni özellik ekleyen güncellemeyi hemen denemek için aşağıdaki “indir” tuşuna basmanız yeterli.