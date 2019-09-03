Final Fantasy VIII Remastered'ın İlk İnceleme Puanları Yayında

Bugün satışa sunulmuş olan Final Fantasy VIII Remastered için ilk inceleme puanları yayınlandı.

1999 yılında çıkmış olan Final Fantasy VIII, serideki sekizinci ana oyun oluyor. Bilim-kurgu elementlerinin olduğu isimsiz fantastik bir dünyada geçen oyunda, Squall Leonhart isimli bir paralı askerin maceraları anlatılıyor. Hikayeye göre, liderlerinin büyücü Edea olduğu bir grup ile Rinoa Heartilly tarafından yönetilen Forest Owls grubu arasında giderek artan bir çatışma durumu devam etmektedir. Squall Leonhart da arkadaşlarıyla Forest Owls grubunun yanında yer almayı tercih ederek, Galbadia'daki rejimi yıkmaya ve büyücünün hedefine ulaşmasına engel olmaya çalışıyorlar.

Final Fantasy VIII oyununun geliştirilmiş versiyonunda, geliştirilmiş görselliğin yanı sıra HP ve ATB kademelerini sonuna kadar dolduracak olan savaş yardımcısı, savaşmadan keşif yapmayı isteyen oyuncular için ayrı bir seçenek ve üç kat hız desteği sunulacak.

Metacritic sitesindeki PlayStation 4 ortalaması 84 / 100 olan Final Fantasy VIII Remastered için yayınlanan ilk inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Final Fantasy VIII Remastered İnceleme Puanları