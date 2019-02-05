Firefox Otomatik Oynayan Videolara Dur Diyecek

Otomatik oynayan videolar, internet dünyasının en sinir bozucu durumlarının başında gelirken, milyonlarca kişinin kullandığı internet tarayıcısı Firefox’un geliştiricisi Mozilla konuya el attı. Mozilla yaptığı açıklamayla Firefox otomatik oynayan video problemini çözeceklerini söyledi.

Firefox 66 sürümü için yayınladığı detaylı bir blog yazısıyla internet tarayıcısında yapacağı değişiklikleri açıklayan Mozilla, yeni sürümdeki en büyük değişikliğin otomatik oynayan ses ve videolara yönelik olduğunu dile getirdi. Şirket otomatik oynayan terimini, “kullanıcı o sekmeyle etkileşime geçmeden başlayan” olarak tanımladı. Yani yeni sekme olarak açtığınız sayfada kendine kendine oynamaya başlayan sesler ve videolar, Mozilla tarafından otomatik oynama terimi içerisine alındı. Sayfaya tıkladığınızda, izin vermenize gerek kalmadan oynayan videolara dair ise detay verilmedi.

Otomatik başlayan içeriklere dair ilk hamle aslında Firefox’tan gelmemişti. Geçtiğimiz sene yapılan güncellemeyle Google Chrome kullanıcılarına sekme sesi kapatma gibi bir seçenek sunulmuştu. Böylece kullanıcılar rahatsız oldukları sekmenin sesini kapatabiliyorlar ve Chrome da bu isteği hatırlayarak, aynı sekmeyi sesi kısık olarak açıyordu.

Firefox 66 ise ayarlar sekmesine ekleyeceği değişiklikle otomatik oynatma yapan siteleri önceden engelleyeceğini belirtti. Firefox’un ayarlar sekmesinde yer alan seçeneğin işaretlenmesiyle özelliğin aktif hale getirilebileceği aktarılan bilgiler arasında yerini aldı.