Football Manager’i Gerçek Hayata Taşıyan Uygulama!

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Football Manager, gerçek hayata uyarlanıyor. İngiltere’de bir şirket, çıkardığı OWNAFC isimli mobil uygulama ile 50 pound ödeyen herkese amatör bir kulüpten hisse verecek!

170 sezon Football Manager oynayandan takım elbise giyip oyuncu transfer edene, sabahlara kadar bilgisayar başında helak olandan oyundaki kariyerini CV olarak kulüplere gönderip iş isteyenlere kadar birçok ilginçliğe sahne olan Football Manager, futbol tutkunu oyuncuların bir türlü vazgeçemediği yapımların başında geliyor.

Bildiğiniz üzere Football Manager, istediğimiz bir futbol takımın başına geçip, takımdaki tüm dinamikleri yönetmemizi sağlıyor. OWNAFC adlı uygulama ise bu deneyimi gerçek hayata taşıyor.

İngiltere merkezli bir şirket, OWNAFC adını verdiği uygulama ile 50 pound ödeyen herkese amatör bir kulüpten hisse vereceğini açıkladı. Söz konusu tutarı ödeyerek uygulamayı indirenler, kulübün kadro yapılanmasından transfer politikasına, teknik ekibinden gelir ve gider dengesine kadar birçok şeyde söz sahibi oluyor.

OWNAFC’nin yaratıcılarından Stuart Harvey, amatör takımların zorluk içinde hayatta kalmaya çalıştıklarını söylüyor. Geliştirdileri bu uygulama ile futbolu yeniden özüne döndürmek istediklerini belirten Harvey, İngiltere Amatör Ligi’nde üç kulüple görüşme halinde olduklarını ifade etti.

“50 pound karşılığında amatör bir kulübün sahiplerinden biri oluyorsunuz. Böylece kulübün alacağı kararlarda etkin bir rol oynamaya başlıyorsunuz” diyen Harvey, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Hisselerin yüzde 51’i şirketimizin elinde kalıyor. Böylece kulübün isminin değiştirilmesi riskini ortadan kaldırıyoruz. Kalan yüzde 49 hisseyi ise halka açıyoruz. Bir kulüpte en fazla 10 bin hissedar olabiliyor. Böylece hem insanlar futbol kulübünde söz sahibi oluyor, hem de amatör kulüpler önemli bir gelir elde ediyor”

OWNAFC uygulamasını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.