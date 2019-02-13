Ford, Araçlarındaki Şerit Takip Sistemini Akıllı Yataklara Uyarladı

Ford Europe, şu sıralar ilginç bir yenilikle tekrar gündeme geldi. Ford’un yeni akıllı yatağı, iki kişinin aynı yatakta uyurken birisinin fazladan yer işgal etmesi şeklinde ortaya çıkan asırlık sorunu çözmek için tasarlandı.

Bu akıllı yatak, yatakta kendi yerini aşarak fazladan yer işgal eden kişileri tekrardan kendi bölgelerine döndürüyor ve bu sayede yataktaki iki kişinin yataklarını ayırmak zorunda kalmadan rahat bir uyku uyumasını sağlıyor. Ford’un sıra dışı akıllı yatak tasarımı, şirketin geçen yıl tanıttığı akıllı köpek evi gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Günümüzde, aynı yatakta uyuyan eşler arasında bir kişinin diğerinin yerini işgal etmesi şeklinde ortaya çıkan problem, genellikle eşlerin yataklarını ayırmasıyla ve hatta bazen boşanmayla sonuçlanabiliyor. Ford’un otomotiv teknolojilerini kullanan ve Lane-Keeping Bed olarak adlandırılan akıllı yatak da tam olarak bu aile sorununu çözmeye odaklanıyor.

Ford’un akıllı yatağı tasarlanırken, Ford’un araçlarında kullandığı şerit takip sistemi teknolojisinden ilham alındı. Otomobillerdeki şerit takip sistemi, yoldaki şerit çizgileri gibi işaretleri baz alarak direksiyonu buna uygun şekilde yönlendiriyor ve bu sayede aracın şeritten taşmasını önleyerek şerit içerisinde düzgün şekilde yol almasını sağlıyor. Araçlardaki sisteme benzer şekilde çalışan akıllı yatakta, her bir bireyin bulunduğu pozisyonun belirlenebilmesi için basınç sensörleri kullanılıyor.

Yatağın içerisine yerleştirilmiş bir taşıma bandı, sınırlarının dışına çıkan bir kişinin yatakta kendi tarafına geri döndürülmesini sağlıyor. Böylece aynı yatakta uyuyan eşler sinirli bir şekilde uyanmak yerine, uykuları sırasında uyandırılmamış ve iyi bir şekilde uyumuş olarak uyanabiliyor.

Ne yazık ki bu akıllı yatağı satın almanız şimdilik mümkün değil. Çünkü şirketin 2018 yılında gösterdiği akıllı köpek evinde olduğu gibi, akıllı yatak da şu an için sadece bir prototip. Ford’un geçen yıl tasarladığı akıllı köpek evinde ise, gürültü önleme teknolojisi kullanılarak havai fişek sırasında evcil hayvanların sakin kalması sağlanıyordu.