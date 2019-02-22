Fortnite, 10,7 Milyon Anlık Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

Epic Games’in tüm dünyada fenomene dönüşen oyunu Fortnite, çok önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Ünlü Battle Royale yapımı, anlık 10,7 milyon oyuncuya ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Dünya çapında 200 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite, ülkemizde de müthiş bir ilgi görüyor. Battle Royale oyun kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olan yapım, kırılması güç bir rekora daha imza attı.

2 Şubat tarihinde DJ ve Fortnite oyuncusu Marshmello’nun oyun içinde verdiği sanal konser sırasında Fornite’ın anlık oyuncu sayısı 10,7 milyona ulaştı. Buna ek olarak, 16 Şubat günü de aynı anda tam 7,6 oyuncu Fortnite oynadı.

Oyun tarihinin en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşan Fortnite, "oyun dünyasının en çok izlenen oyunu" ve "aynı anda en fazla kişinin izlediği oyun yayını" rekorları da elinde bulunduruyor.

Son olarak, Fortnite geliştiricilerinin bu akşam Reddit’teki “Fortnite” başlığı altında oyunculardan gelen soruları yanıtlayacakları bilgisini de araya sıkıştıralım. Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak soru-cevap etkinliğine buradaki adresten katılabilirsiniz.

Yaptığı analizlerle mobil pazarın nabzını tutan Sensor Tower, Fortnite’ın iOS versiyonunun, 2018 yılında toplam 500 milyon dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı.