Fortnite 2. Bölüm Yayınlandı! Yenilikler Neler?

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından birisi olan Fortnite, yeni sezon ile yeni maceralara hazır. Peki Fortnite 2. Bölüm hangi yeniliklerle birlikte geliyor?

Fortnite 2. Bölüm Yenilikleri Neler?

Geçtiğimiz günlerde oyun haritasında ortaya çıkan kara delik ile birlikte Fortnite, hepimizin bildiği haritasına veda etmişti. Kara delik tarafından yutulan harita, yeni haritanın önünü açmak için önemli ve gösterişli bir adım oldu. Evet, yeni harita. Yeni bölüm ile birlikte on üç farklı konuma sahip olan yeni harita oyuncuları bekliyor.

Yeni bölüm ile birlikte daha çok su hareketlerine dayalı yeni bir oyun mekaniği de oyuncuların kullanımına sunulacak. Oyun içi deneyimi ve oynanışı iyileştirecek pek çok yeni oyun mekaniği ile birlikte takım arkadaşlarını taşıyabilmeyi ve iyileştirebilmeyi sağlayan 'Bandage Bazookas' özelliği de oyuna dahil edilecek.

Fortnite 2. Bölüm tanıtım fragmanı için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Fornite 2. Bölüm Resmi Tanıtım Yazısı

Fortnite 2. Bölüm: 1. Sezon geldi çattı; yepyeni Savaş Bileti'nde yeni TP sistemi ve maçlardan kazanacağınız madalyalar gibi keşfedilmeyi bekleyen daha birçok heyecan verici yenilik var. 100'den fazla özel ödül barındıran Savaş Bileti'ni sadece 950 V-Papel'e kap! Ayrıca Savaş Bileti'nin aşamasını yükselterek oyunda gönlünce harcayabileceğin toplam 1500 V-Papel kazanabilirsin! Bu sezon, Savaş Bileti'ni alır almaz Balıkçı ve Patika kıyafetlerine sahip olacaksın!"

İşte 'Savaş Bileti' oynanış fragmanı: