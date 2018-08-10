Fortnite Android Betasına Katılabilecek Telefonlar Açıklandı

Son zamanların en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan Fortnite, iOS platformuna yaptığı hızlı girişin ardından Android kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlandığını duyurmuştu. Bugün itibarıyla başlayan Fortnite Android Beta kayıtlarının ardından, hangi telefonların betaya katılabilecekleri belli oldu.

PUBG’nin yakaladığı başarının ardından ücretsiz Battle Royale moduyla oyuncuların karşısına çıkan Fortnite, ansızın milyonlarca oyuncuyu bir araya getirmişti. Bilgisayar platformuna çıkmasının ardından hedefine mobili koyan Fortnite’in geliştirici Epic Games, bir süre önce oyunu iPhone ve iPad’ler için yayınlamıştı. Yaptığı açıklamayla Android platformuna gelmeye hazırlandıklarını söyleyen Epic Games, dün akşam saatlerinde düzenlenen Galaxy Note 9 duyurusu sırasında Fortnite’ın bugün itibarıyla Galaxy telefonlara geleceği, sonraki haftaysa bazı Android telefonlarda oynanmaya başlanabileceği duyurulmuştu.

Duyurunun ardından resmi internet sitesini güncelleyen Epic Games, Fortnite Android beta sürecine katılabilecek telefonların listesini yayınladı. Listede Galaxy telefonlar dikkatleri çekerken, Essential’den ZTE’ye kadar birçok farklı markanın da bulunduğu görüldü. Telefonların listesiyse hemen aşağıdaki gibi oldu. Beta sürecine katılmak için ise Fortnite Beta adresini ziyaret etmeniz yeterli.

Fortnite Android Beta oynanabilecek telefonlar