Fortnite Bir Yıldan Kısa Sürede 500 Milyon Dolar Gelir Elde Ediyor

Piyasa analisti Sensor Tower'ın tahminlerine göre, popüler oyun Fortnite’ın iOS versiyonu, 2018 yılının sonunda dünya çapında 500 milyon Dolar gelir elde etti.

Ücretsiz Battle Royale oyunu Fortnite’ın iOS versiyonu, 15 Mart 2018 tarihinden bu yana hizmet veriyor. Oyunun iOS versiyonu, 500 milyon Dolar’lık geliri sadece 326 günde elde etmeyi başardı. Fortnite bu yönüyle, bir diğer popüler mobil oyun Clash of Clans’tan çok daha kısa bir sürede bu başarıya ulaşmış oldu. Clash of Clans, 2012’de piyasaya çıkarıldıktan 389 gün sonra 500 milyon Dolar’lık gelir elde edebilmişti.

Fortnite’ın iOS versiyonundaki verilere bakıldığında, popüler oyunun günlük ortalama 1.53 milyon Dolar geliri olduğunu görüyoruz. Fortnite aslında ücretsiz bir oyun olmasına rağmen, oyuncular oyunda çeşitli kozmetik ürünler elde edebilecekleri Season Pass için para harcayabiliyor. Ayrıca bazı kozmetik ürünler satın almak için kullanabilecekleri bir oyun içi para birimi olan V-Bucks'ı da satın alabiliyor.

Sensor Tower’ın tahminlerine göre, Fortnite’ın Android versiyonu ise 100 milyon Dolar’lık gelir elde etti. Fortnite’ın yapımcısı Epic Games, oyunun Android versiyonunun satışını Google Play Store’un dışında yapabiliyor. Böylece Android versiyondan elde edilen tüm gelir sadece Epic Games’e kalıyor. Fortnite’ın iOS versiyonu ise, kapalı bir platform olarak yapımcıları, uygulamalarını bu platform üzerinden satmaya zorlayan App Store üzerinden satılmak zorunda. Bu sayede Apple, Fortnite iOS’tan gelen 500 milyon Dolar’lık gelirin yüzde 30’una sahip oluyor.

Oyunlar, toplam iOS gelirlerine bakılarak sıralandığında Fortnite 6. sırada yer alıyor. Fortnite şu anda PC, konsol, mobil gibi tüm platformlarda çok büyük ilgi gören, dünyanın en popüler oyunlarından birisi konumunda. Fortnite’ın bu başarısı, mobil sektörün de oyunlar için ne kadar önemli bir platform olduğunu gösteriyor.