Fortnite'da Marshmello Rüzgarı Esti!

Sizlere geçtiğimiz hafta Fortnite'da dünyanın ilk sanal konserinin gerçekleşeceğini aktarmıştık. Dünyanın ilk sanal konseri geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Fortnite'da Marshmello rüzgarları esti. Oyuncular sanal konserde hem keyifli anlar yaşadılar hem de gönüllerince dans ettiler. Oyunculara unutamayacakları bir anı bırakan Fortnite, dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Yaklaşık 10 milyon kişinin aynı anda izlediği konser, sadece 10 dakika sürdü. Konser sırasında oyundaki silahlar Fortnite'ın özel modu sayesinde devre dışı bırakıldı ve karakterlerin sadece dans etmelerine izin verildi. Konser bitimi sonrası oyundaki silah kullanımını 3 saniyelik geri sayım ile aktif eden Fortnite, hafta sonu gerçekleştirdiği konser ile oyuncuların kalbinde taht kurdu.

Gerçekleşen konser sonrası oyuncular Twitter üzerinden attıkları tweet de Fortnite'a ve Marshmello'ya sonsuz teşekkürlerini ilettiler. Fortnite son zamanlarda yaptığı oyun içi etkinliklerle gündemden hiç düşmeyecek gibi gözükmekte.

Thank you @marshmellomusic and @FortniteGame for a stellar encore performance, this was a truly unforgettable event that I’m so glad I didn’t miss! I missed the first performance due to work, so I’m thankful for having the opportunity again to experience my first ever concert💜 pic.twitter.com/DHE2ZJZpuK