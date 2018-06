Fortnite'dan 2018 Dünya Kupasına Özel Yenilikler

Geçtiğimiz günlerde 125 milyon oyuncu sayısını geçtiğini duyuran Fortnite, yenilikler yapmaya devam ediyor. 2018 Dünya Kupasının başlamasıyla birlikte oyunu güncellemeyi ihmal etmeyen Epic Games, şimdi de oyuna Dünya Kupasına özel yeni formalar ve bir stadyum getirdi.

Bildiğiniz üzere 2018 Dünya Kupası geçtiğimiz hafta itibarıyla başladı ve tüm dünyada merakla takip ediliyor. Fortnite da bu durumu fırsat bildi ve aksiyonun içerisine kupadan bir şeyler eklemek istedi. Yepyeni bir stadyum sunan Epic Games, aynı zamanda 6 farklı formayı da kullanıcılarla paylaştı. Hem erkeklere hem de kadınlara hitap eden bu formalar, özelleştirilebiliyor.

Show off your skills and juggle like the pros with the new Kick Ups Emote.



Available now! pic.twitter.com/hkS5xTQhZH