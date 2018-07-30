Fortnite ile Uyumlu Android Telefonların Tam Listesi

Epic Games resmi internet sitesi üzerinden fenomen oyunu Fortnite ile uyumlu Android cihazların tam listesini paylaştı.

Batte Royale türünün en başarılı yapımlarından birisi olan Fortnite, gerek oynanışı gerekse tüm platformlara ücretsiz şekilde sunulması sebebiyle kısa zamanda müthiş bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı.

Bilgisayar platformundan sonra PlayStation 4, Xbox One, iOS için piyasaya sürülen yapım, son olarak Nintendo Switch’e çıkmıştı. Fenomen oyunun hayranları uzun zamandır Android sürümünün ne zaman çıkacağını merak ediyorlardı. Kafadaki soru işaretlerini XDA Developers giderdi ve Epic Games’in internet sitesinde Fortnite ile uyumlu tüm Android cihazların listesinin paylaşıldığını duyurdu.

Listeye baktığımızda mütevazi cihazların da Fortnite’ı çalıştırabileceğini görüyoruz. Örneğin; Moto E4 Plus’ın kalbinde dört çekirdekli Mediatek MT6737 işlemci ve 3GB RAM var, ancak uyumlu bir cihaz olarak listeleniyor.

Fortnite, LG, Samsung ve benzeri markaların amiral gemisi telefonlarını destekliyor. Buna rağmen Huawei'nin P20 serisi, Essential Phone, LG G7, 2018 Moto cihazları, HTC modelleri, OnePlus serisi, Xiaomi'nin telefonları ve Sony'nin yeni amiral gemileri listede kendine yer bulamayan cihazlar olarak dikkat çekiyor.

Hemen aşağıda, Fortnite Mobile ile uyumlu Android cihazların listesini görebilirsiniz:

Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

Huawei Mate 10 / Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 9 / Mate 9 Pro

Huawei P10 / P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei P9

Huawei P9 Lite

Huawei P8 Lite 2017

LG G6

LG V30 / V30 Plus

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5 / G5 Plus

Motorola Moto G5S

Motorola Moto Z2 Oyna

Nokia 6

Razer Telefon

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung Galaxy A7 2017

Samsung Galaxy J7 Prime 2017 / J7 Pro 2017

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 2016

Samsung Galaxy S9 / S9 Plus

Samsung Galaxy S8 / S8 Plus

Samsung Galaxy S7 / S7 Edge

Sony Xperia XA1 / XA1 Ultra / XA1 Plus

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ1

Son raporlar, Fortnite’ın Android sürümünün ilk önce Galaxy Note 9’a geleceğini gösteriyor. Note 9'un ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili kesin bir tarih olmamakla birlikte, oyunun 30 gün boyunca Samsung’un yeni amiral gemisine özel olacağı, daha sonrasında ise diğer Android cihazlara çıkış yapacağı iddia ediliyor.

Listedeki cihazlar arasında sizin telefonunuz var mı? Fortnite’ı biraz daha erken oynamak için Galaxy Note 9 almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.