Fortnite ile Uyumlu Android Telefonların Tam Listesi

Epic Games resmi internet sitesi üzerinden fenomen oyunu Fortnite ile uyumlu Android cihazların tam listesini paylaştı.
Batte Royale türünün en başarılı yapımlarından birisi olan Fortnite, gerek oynanışı gerekse tüm platformlara ücretsiz şekilde sunulması sebebiyle kısa zamanda müthiş bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı.
Bilgisayar platformundan sonra PlayStation 4, Xbox One, iOS için piyasaya sürülen yapım, son olarak Nintendo Switch’e çıkmıştı. Fenomen oyunun hayranları uzun zamandır Android sürümünün ne zaman çıkacağını merak ediyorlardı. Kafadaki soru işaretlerini XDA Developers giderdi ve Epic Games’in internet sitesinde Fortnite ile uyumlu tüm Android cihazların listesinin paylaşıldığını duyurdu.
Listeye baktığımızda mütevazi cihazların da Fortnite’ı çalıştırabileceğini görüyoruz. Örneğin; Moto E4 Plus’ın kalbinde dört çekirdekli Mediatek MT6737 işlemci ve 3GB RAM var, ancak uyumlu bir cihaz olarak listeleniyor.
Fortnite, LG, Samsung ve benzeri markaların amiral gemisi telefonlarını destekliyor. Buna rağmen Huawei'nin P20 serisi, Essential Phone, LG G7, 2018 Moto cihazları, HTC modelleri, OnePlus serisi, Xiaomi'nin telefonları ve Sony'nin yeni amiral gemileri listede kendine yer bulamayan cihazlar olarak dikkat çekiyor.
Hemen aşağıda, Fortnite Mobile ile uyumlu Android cihazların listesini görebilirsiniz:
- Google Pixel 2 / Pixel 2 XL
- Huawei Mate 10 / Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Mate 9 / Mate 9 Pro
- Huawei P10 / P10 Plus
- Huawei P10 Lite
- Huawei P9
- Huawei P9 Lite
- Huawei P8 Lite 2017
- LG G6
- LG V30 / V30 Plus
- Motorola Moto E4 Plus
- Motorola Moto G5 / G5 Plus
- Motorola Moto G5S
- Motorola Moto Z2 Oyna
- Nokia 6
- Razer Telefon
- Samsung Galaxy A5 2017
- Samsung Galaxy A7 2017
- Samsung Galaxy J7 Prime 2017 / J7 Pro 2017
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy On7 2016
- Samsung Galaxy S9 / S9 Plus
- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge
- Sony Xperia XA1 / XA1 Ultra / XA1 Plus
- Sony Xperia XZ
- Sony Xperia XZs
- Sony Xperia XZ1
Son raporlar, Fortnite’ın Android sürümünün ilk önce Galaxy Note 9’a geleceğini gösteriyor. Note 9'un ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili kesin bir tarih olmamakla birlikte, oyunun 30 gün boyunca Samsung’un yeni amiral gemisine özel olacağı, daha sonrasında ise diğer Android cihazlara çıkış yapacağı iddia ediliyor.
Listedeki cihazlar arasında sizin telefonunuz var mı? Fortnite’ı biraz daha erken oynamak için Galaxy Note 9 almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
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