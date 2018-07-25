Fortnite'ın Başarısı Epic Games'in Sahibini Milyarder Yaptı

Fortnite, yılların oyun geliştiricisi Epic Games’i bambaşka noktalara getirmeye devam ediyor. Fortnite’tan aylık 300 milyon doların üstünde para kazanmaya başlayan Epic Games’in değerinin 8 milyar doları geçtiği söylendi.

Dünyanın en büyük ekonomi mecralarından bir tanesi olan Bloomberg tarafından yapılan analizle birlikte Epic Games’in değerinin 5 milyar dolardan 8 milyar dolar seviyesine çıktığı görüldü. Gelirlerinin büyük kısmını, en çok kullanılan oyun motorlarından biri olan Unreal Engine’dan kazanmaya devam eden Epic Games’in sadece 2018 yılı içerisinde Fortnite’tan 2 milyar dolar seviyesinde para kazandığı belirtildi.

Electronic Arts, Activision Blizzard ve diğer büyük yayıncıların yaptığı satın alımlardan hareketle bir çıkarımda bulunan Bloomberg, Epic Games’in 14 milyar dolar edebileceği söylendi. Bir başka analizdeyse Fortnite’ın yükselişinin yavaşlaması halinde Epic Games’in 7.5 milyar dolar seviyelerinde satış gerçekleştirebileceği bilgisine yer verildi. 2012 yılındaysa Epic Games, Çinli devasa oyun yayıncısı Tencent Games’e hisselerinin yüzde 40’lık kısmını 825 milyon dolara satmıştı.

Bloomberg yaptığı bu çıkarımdan sonra Epic Games’in kurucusu ve CEO’su olan Tim Sweeney’nin yeni dolar milyarderlerinden biri olduğu bilgisine yer verdi. Fortnite’ın yükselişinin devam etmesi durumunda Sweeney’nin servetinin de katlanacağı dile getirildi.