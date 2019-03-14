Fortnite, Yeni Özellikleriyle Oyuncuları Mutlu Edecek

Epic Games’in dünya çapında fenomene dönüşen oyunu Fortnite, çapraz platform desteği kazanıyor. 8.0 güncellemesiyle gelen özellik sayesinde PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil oyuncuları birbirleriyle eşleşebilecek. İşte yeni güncellemede oyuncuları bekleyen sürprizler!

Battle Royale türünün en önemli temsilcilerinden Fortnite, aylık 200 milyonu aşan oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi konumunda.

Tamamen ücretsiz olmasının da etkisiyle her yaştan insanın favorisi haline gelen yapım, belirli periyotlarda yayınladığı güncellemelerle oyuncuların heyecanını diri tutmaya çalışıyor.

Fornite’ın yapımcısı Epic Games, 8.0 güncellemesiyle birlikte oyuna yepyeni özellikler getirmeye hazırlanıyor.

Bu özelliklerden ilki, çapraz platform desteği olacak. Bunun anlamı şu; bundan sonra PlayStation 4, Xbox One, mobil ve Nintendo Switch oyuncuları birbirleriyle eşleşebilecekler. Epic Games, bu hamlesiyle oyuncular arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Oynayanlar bilir, Fortnite’ın hemen başında Battle Bus sizi bir haritaya atıyor. Oyuna başlamak için en uygun mekanı seçtikten sonra aşağıya atlıyor ve oyuna dahil oluyorsunuz. 8.0 güncellemesiyle beraber, Batte Bus üzerinden gerçekleşecek bu eşleşme zorunlu olarak kullanılacak. Bu işlemi gerçekleştirmek istemeyen oyuncular ise Battle Bus’tan yararlanamayacak.

Bu oyuncuların yalnızca Creative Mode ve Playgrounds modlarını kullanabileceğini söyleyen Epic Games, söz konusu özellikle beraber oyuncu havuzlarının çok daha iyi bir şekilde dengeleneceğini belirtiyor.

Son olarak, 8.0 güncellemesiyle beraber oyuna The Baller adında yeni bir araç da ekleniyor. Oyundaki en büyük ve en etkileyici yeniliklerden birisi olan The Baller, kullanıcıların arazideki tüm engelleri kolayca geçebilmelerini sağlayacak. Ayrıca aracın içindeyken zarar görmekten de tamamen korunacaklar.