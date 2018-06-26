Forza Horizon 4 Gerçek Hayat ve Oyun İçi Grafik Karşılaştırması

En iyisi yarış oyunu olarak tanıtılan Forza Horizon 4 için inanılmaz bir karşılaştırma yapıldı. Videoda gerçek hayat ile oyun içi grafik karşılaştırması gözler önüne serildi.

Microsoft'un yarış serisi her geçen yıl daha iyi bir hale gelerek tüm kullanıcıları şaşırtıyor. Grafik performansında en iyi yarış oyunu olarak görülen Forza Horizon serisinin son üyesi inanılmaz gözüküyor. Forza Horizon 4, ilk olarak Microsoft E3 2018 konferasında gösterilmişti. Yayınlanan tanıtım videosunu izlerken adeta erimiştik. Oyunun grafikleri inanılmaz gözüküyordu. Oyunun grafikleri adeta gerçek hayatta yarışır seviyedeydi.

IGN yine çılgın bir karşılaştırma fikri yaratmış ve Forza Horizon 4'ün grafiklerini gerçek hayatla karşılaştırmış. Videoda oyunda bulunan bazı mekanlar gerçek hayatla karşılaştırılmış. Sonuç gerçekten muazzam gözüküyor. Snowshill Cottage'in hangi görüntüsünün gerçek hayattan olduğunu ayıramadığımı itiraf etmek istiyorum. Karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

450'den fazla araç kapasitesine sahip olacak olan Forza Horizon 4, 2 Ekim'de çıkış yapacak.