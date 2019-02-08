Fossil, Akıllı Saat Modellerinde İndirime Gitti

Dünyanın en popüler saat markalarından Fossil, akıllı saat modellerinde indirime gitti. ABD’li firma, Fossil Sport ve Q Gen 4 modellerinin fiyatlarını önemli oranda düşürdü.

Fossil’in Kasım 2018’da satışa sunduğu akıllı saati Fossil Sport, şu anda alabileceğiniz en iyi akıllı saatlerden biri. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alan saat, 350mAh batarya ile geliyor.

Saatte ayrıca, Google’ın geçen Eylül’de kullanıma sunduğu yeni Wear OS platformunun yanı sıra dahili bir kalp atış hızı sensörü, GPS ve NFC de yer alıyor. 41 mm ve 43 mm olmak üzere iki kasa seçeneğiyle gelen Fossil Sport, halihazırda 255 dolarlık bir fiyat etiketine sahip; ancak indirimle birlikte bu fiyat 199 dolara düştü.

Markanın bir diğer akıllı saat modeli Fossil Q Gen ise 40 mm (Venture HR) ve 45 mm (Explorist HR) versiyonlarında geliyor. Kalp atış hızı sensörü, NFC ve GPS de dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olan saatte, Snapdragon Wear 2100 yongası bulunuyor.

Fossil, son dönemde geliştirdiği akıllı saatlerle piyasadaki konumunu iyiden iyice sağlamlaştırdı. Hatta öyle ki, Google yeni modellerinde Fossil’in akıllı saat teknolojisini kullanmayı düşünüyor.

Fossil, dünyanın en çok satan saat markaları arasında dördüncü sırada bulunuyor. Listenin birinci sırasında ise Apple Watch yer alıyor.



