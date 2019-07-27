Fransa Uzaydaki Uydularını Lazer Silahıyla Koruyacak

Fransa, uzaydaki uydularını korumak için harekete geçiyor. Yeni uzay stratejisi hakkında konuşan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, uyduları korumak için lazer silahı geliştireceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Fransa'nın ulusal bayramı Bastille Day arifesinde, Eylül ayında yeni bir uzay komutanlığı kurulacağını söylemişti. Macron’un duyurduğu uzay savunma kuvvetleri kurma planını detaylandıran Florence Parly, uzaydaki uyduları lazer silahı ile koruyacaklarını ifade etti.

Lyon kentinin yakınlarındaki bir askeri üstte konuşan Parly, "Bugün müttefiklerimiz ve rakiplerimiz uzayı askerileştiriyor. Toparlamak için vaktimiz daralıyor, harekete geçmeliyiz. Evet, güçlü lazer silahlar geliştireceğiz. Fransa'nın geride kaldığı bir alan." dedi.

Savunma Bakanlığı, uzay kuvvetleri için 4.3 milyar bütçe ayırmayı ve kuvvetlerin 2030 yılına kadar tam kapasite ile çalıştırılmasını planlıyor.

Uzay stratejisinin dayandığı temellere de değinen Parly, "Eğer uydularımız tehdit altındaysa rakiplerimizin gözünü kamaştırmayı düşünüyoruz. Cevap ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz: Bu uydularımızdan veya nano uydulardaki devriyelerden dağıtılan güçlü lazerlerin kullanımını içerebilir." ifadelerini kullandı.