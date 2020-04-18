Fransız Virolog Koronavirüs Laboratuvarda Üretildi İddiasını Yineledi

Nobel Ödülü'nü almayı başaran Fransız Virolog Koronavirüs laboratuvarda üretildi diyerek komplo teorisyenlerinin ekmeğine yağ sürdü. Böylesine üst perdeden bir yorum gelmesi birçok kişinin aklında soru işareti yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan Koronavirüs can almaya devam ediyor. Bu kadar tehlikeli bir salgının kendiliğinden oluşma ihtimali normal şartlarda pek mümkün görünmüyordu. Ancak Koronavirüs familyasının çok geniş olması nedeniyle böyle bir virüsünün doğal yollarla gelişmiş olması da pek garip gelmiyor. Komplo teorisyenleri ise bu virüsün Çin tarafından kasıtlı olarak üretildiğini defalarca ortaya attı.

Koronavirüs HIV parçaları taşıyor

Nobel Ödüllü Virolog Profesör Luc Montagnier tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Çin kasıtlı olarak bu virüsü üretti. Onun bu iddiası Çin'e birçok kişinin milyonlarca dolar tazminat davası açmasına sebep olabilir.

Nobel Ödül'lü biyolog tarafından ortaya atılan İddaa temel olarak HIV parçalarına dayanıyor. Bu virüsün AIDS hastalığına neden olan HIV parçaları taşıması nedeniyle bazı iddialar ortaya attı. Ona göre Çin, Koronavirüse karşı aşı geliştirmek istiyordu ancak yaptıkları çalışmaları sonucunda işler yanlış gitti ve virüs başka kişilere bulaştı. Ancak başka kişilere bulaştıktan sonra zayıf olan virüs, iyice güçlendi ve giderek herkese yayıldı.

Onun bu teorisine birçok yerden tepki geldi. Virolog olan Etienne Simon-Loriere, Montagnier’in açıklamalarıyla ilgili olarak “Bu anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki diğer koronavirüs türlerinde de var. Bir kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine benziyorsa, bu kelimenin diğer kitaptan alındığını söyleyebilir miyiz?” ifadelerine yer verdi. Nobel ödüllü bilim insanına tepkiler devam ediyor.