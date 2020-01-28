Frictional Games Yeni Oyununun Tanıtımlarına Devam Ediyor

Geçmişinde başarılı Amnesia ve Penumbra serileri ve SOMA oyunu olan Frictional Games, uzun zamandır sessizliğini koruyordu. SOMA ile 2015 yılında buluştuğumuzu düşünecek olursak, beşinci seneye doğru gidiyor bu sessizlik ama yakın bir zamanda bozulacağını biliyoruz. Aralık ayının sonlarına doğru aldığımız bir haber üzerine eski internet sayfasını kapatmış olan geliştirici stüdyo, Next Frictional Game adı altında yeni bir sayfa açmıştı. Hatta sayfanın tam ortasında da ara ara parlaklaşıp sönükleşen bir cisim vardı.

Şu an itibarıyla o cisim biraz büyümüş ve embriyo haline gelmiş durumda ama işin esas ilginç yanı ise sağ alt köşedeki sosyal medya hesaplarının olduğu kısımda. Baktığınız zaman, gözbebeğini andıran bir simge görüyorsunuz. Tıkladığınızda hiçbir şey olmuyor ama farenizin imlecini üzerine getirdiğinizde ise 'suWaF-aIdV4' koduyla karşılaşıyorsunuz. Bu kod, Youtube videolarının adreslerindeki kodlarından bir tanesi ve girdiğiniz zaman aşağıdaki Türkçe mealiyle 'Kutu 52, Kaset 16' isimli bir video ile karşılaşıyorsunuz.

Analog kamera ile kaydedilmiş havası vermesi için özel bir efektin uygunlanmış olduğu videoda taşlar ve kayalar görüyoruz. Açıklama kısmında ise özel bir koleksiyondan bir kopya olduğu ve 16 Şubat 1983 tarihinde kaydedilmiş. Buradaki KSSR Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Shetpe de bir şehri oluyor. Ne var ki, ülkenin adı artık Kazakistan Cumhuriyeti ve Shetpe ise köy.

Son olarak, sitede gizli bir video daha varmış ve meraklı kullanıcılar kodları inceleyip Türkçe mealiyle 'Kutu 7, Makara 2, Kısmı Başarı' isimli videoyu bulmayı başarmışlar. Bu videoda herhangi bir görüntü yok. Sadece ses var. Açıklama kısmında ise Türkçe mealiyle '"Triple Crown" işaretli el yapımı eser 1/7/115. Video kurtarılabilir değil, ses izi kısmı yeniden oluşturuldu, dip ses temizlendi.' yazılı.

Frictional Games bize yeni oyunu ile ilgili ipuçları veriyor. Şu an elbette anlamsızmış gibi geliyor ama resmi duyuru gerçekleştiği zaman hepsi anlam kazanacakmış gibi görünüyor. O zamana kadar bu tarz paylaşımlar devam edecektir diye düşünüyorum. Bakalım stüdyo bizler için yine neler hazırlıyor?