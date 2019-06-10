G20 Zirvesi, Teknoloji Devlerini Daha İyi Vergilendirme Kararı Aldı

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 ülkeyi çatısı altında toplayan G20 grubu, Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirmek için ortak karar aldı.

G20 Ülkelerinden İnternet Devlerine Dizginleme!

Alınan ortak kararda, "Konsensüs temelli bir çözüme yönelik çabalarımızı, 2020 yılında sunacağımız nihai raporda iki katına çıkaracağız" denildi. G20 maliye bakanları, teknoloji devleri için 2020 yılının sonuna dek küresel çapta geçerli olacak asgari bir vergi seviyesi belirleme üzerinde anlaştı.

Konu hakkında ayrıca yeni vergi hukukuna göre internet devleri bundan böyle vergilendirilirken, şirket merkezlerinin olduğu ülke değil, hizmet verilen müşterilerin ve kullanıcıların yaşadığı ülkeler baz alınacak.

AB Ekonomi, Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Komiseri Pierre Moscovici, üye ülkelerin vergiler konusunda iş birliği yapma isteğinin yüksek olduğunu, kısa bir süre öncesine kadar bunu çok az kişinin düşünebileceğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Japonya’daki toplantıya katılan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da küresel çapta faaliyetlerini yürüten ve bugüne dek vergi yükümlülüklerinden kaçmanın yollarını bulan şirketlerin işinin bundan böyle zor olacağını ifade ederek, bunun demokrasi için de daha iyi olacağını belirtti.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!