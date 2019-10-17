Game Boy Konsolunun 2020 Versiyonu Tanıtıldı

Retro konsol yapımcısı Analogue bugün ilk gamepad modeli olan Analogue Pocket'ın lansmanını düzenledi. Nintendo'nun Game Boy konsollarının yenilenmiş hali olan Pocket, pek çok retro oyuna destek sağlıyor.

Analogue şirketinin yeni ürünü Pocket eski bir Game Boy gibi gözüküyor ancak şirkete göre "profesyonel seviyede renk düzeni" olan 3,5 inç boyutunda 1600x1440 piksel LCD ekranla geliyor. Ayrıca stereo hoparlöre sahip olan Pocket, klasik Game Boy'un düğme stilinin dışına çıkıyor.

Game Boy'a ait olan iki bini aşkın retro oyuna uyumlu olacak Pocket; Game Gear, Geo Pocket Color ve Atari Lynx oyunlarını da destekleyecek. Fakat lansmandan bir süre sonra çıkması planlanan adaptörleri satın almanız gerekecek. USB-C üzerinden şarj desteği sunan Pocket'ı HDMI üzerinden büyük bir ekrana yansıtmak isterseniz, ayrı olarak satılan switch kablosunu satın alabilirsiniz.

Analogue Pocket Fiyatı ve Çıkış Tarihi

2020 yılından itibaren çeşitli pazarlarda satışa sunulacak olan Analogue Pocket'ın 200 dolardan alıcı bulacağını hatırlatmak gerekiyor. Özellikle retro yapımları seven oyuncular için güzel bir alternatif oluşturan Pocket'ın ülkemize gelmesi muhtemel. Peki ya siz yenilenmiş Game Boy konsolunu nasıl buldunuz?