Game Pass Servisinin Mart Ayındaki İlk Oyunları Ortaya Çıktı

Yıl boyunca her bir ayın gelişini beklemek için illaki bir nedenimiz oluyor. Fuarları, etkinlikleri, çıkışını beklediğimiz oyunları, halihazırda duyurulmuş olan oyunların ilk detaylarının paylaşılması, PlayStation Plus ve / veya Games With Gold oyunlarının duyurularını bu nedenler arasına yazabiliriz. Xbox One kullanıcılarının bir diğer nedeni ise Game Pass servisi için yapılacak yeni olan duyurular oluyor. Mart ayına girdiğimiz için yeni Games Pass oyunlarının duyurulmasını bekliyorduk. Neyse ki beklediğimiz duyuru da fazla gecikmedi.

Dün, gün içinde sizlerle paylaştığımız haberimiz doğrultusunda, Just Cause 4 oyununun çıkışının üzerinden fazla geçmemiş olmasına rağmen Game Pass servisine geldiğini öğrenmiştik. 7 Mart 2019 olarak belirtilmiş olmasına rağmen bir gün erken gelen oyun ile ilgili haber sonrasında, Microsoft da resmi açıklama yaparak diğer oyunları da ortaya çıkarttı. Bu ay, Just Cause 4'e ek olarak, ilk oyunlar Lego Batman 2, F1 2018 ve Fallout 4 olacak.

Just Cause 4 (6 Mart 2019)

Avalanche Studios tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan Just Cause 4, bu defa Rico Rodriguez için kişisel bir konu ile karşımıza çıkıyor. Babasının öldürülmesinin arkasındaki nedeni araştırmak için yola çıkmış olan Rico, kendisini hayali Solis şehrinde ve yolu The Black Hand örgütü ile kesişmişken buluyor. Serinin önceki oyunlarında devirdiğimiz diktatörler ile işbirliği yapmış olan örgüt, aynı zamanda Rico ağabeyimizin de babası ile çalışma yapmıştı.

Lego Batman 2 (6 Mart 2019)

DC evreni ve Batman serisine bağlı kalınarak geliştirilmiş olan Lego Batman 2 oyununda, yine Gotham City için savaş veriyoruz. Amacımız ise Kara Şövalye ve beraberindeki suçla mücadele eden karakterler ile şehri bir kez daha Lex Luthor ve Joker ikilisinden kurtarmak olacak.

F1 2018 (14 Mart 2019)

Yarış oyunları ile ün salmış olan Codemasters tarafından EGO Engine 3.0 motoru ile geliştirilmiş olan F1 2018, PC, PlayStation 4, Xbox One ve iOS ve Android tabanlı cihazlar için satışa sunulmuştu. 2018 Formula One World Championship baz alınarak geliştirilen oyun, sezon içerisindeki yirmi bir pistin tamamına ek olarak, birbiriyle rekabet içinde olan on takımın ve buna bağlı yirmi Formula 1 pilotunu da eksiksiz olarak içeriğinde bulunduruyor.

Fallout 4 (14 Mart 2019)

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilmiş olan Fallout 4, esasında Game Pass için yeni bir oyun değil. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru servisten çıkış yapmış olan serinin sondan bir önceki oyunu, bu ayın ortalarına doğru bir geri dönüş yapacak. Yani eğer kaçırdığınız için üzüldüyseniz, artık üzülmenize gerek kalmadı.

Creation Engine ile geliştirilmiş olan Fallout 4 oyununun konusu, 2287 yılında yani The Great War'un (Büyük Savaş) 210 yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Vault 111'deki uzun süreli kriyojenik uykudan uyanan ve Sole Survivor (Tek Hayatta Kalan) olarak nitelendirilen bir karakteri yönetiyoruz. Eşinin ölmesi ve oğullarının da kaçırılmasının ardından onları aramak için Commonwealth (Boston) kentine giden karakterimizin başından geçenlerin anlatıldığı bir hikayeye ortak oluyoruz.