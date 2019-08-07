GamesCom 2019 Fuarının Açılış Yayınına 15'ten Fazla Yayıncı Katılacak

Yılın bir diğer büyük fuarı yaklaşırken, heyecan verici duyurular da birbiri ardına geliyor. Bu sene bir farklılık olarak sunuculuğu Geoff Keighley tarafından yapılacak olan bir GamesCom 2019: Opening Night Live yayını gerçekleştirilecek bildiğiniz üzere. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında başlayacak olan bu şov sırasında, oyun dünyasının önde gelen yayıncıları ve bağımsız geliştiricileri bünyelerinde geliştirilmekte olan oyunlarla ilgili güncel haberleri paylaşmanın yanı sıra duyurlarla da karşımıza çıkacaklar.

GamesCom 2019 fuarına iki haftadan az bir zaman kalmışken, bahsi geçen canlı yayın ile ilgili yeni bir duyuru daha yapıldı. Duyuruyu Twitter hesabı üzerinden yapan Geoff Keighley, bu canlı yayına on beşten fazla yayıncının katılımda bulunacağını onayladı. Listede Capcom, Epic Games, Activision, Xbox Game Studios, Electronic Arts, Sony Interactive Entertainment ve 2K Games olmak üzere oldukça önemli isimler bulunuyor. Bu listenin açıklanması ile Sony cephesinin de katılımda bulunup bulunmayacağını öğrenmiş olduk.

Öte yandan, canlı yayın sırasında Private Division ve V1 Interactive bilim-kurgu temalı nişancı oyunu Disintegration için bir gösterim yapacaklar iken Hideo Kojima da Death Stranding için özel bir bakış ile karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra THQ Nordic de yeni bir oyununu duyuracak.

Şu ana kadar onaylanan yayıncılar ise şöyle: