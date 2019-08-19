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GamesCom 2019 Ödülleri için Adaylar Belli Oldu

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

Her senenin GamesCom fuarında olduğu gibi bu senenin GamesCom fuarında da çeşitli kategorilerde oyun ödülleri dağıtılacak. The Hollywood Report sayfasına yansıyan habere göre adaylar resmi olarak ortaya çıktı.

Her ne kadar kategoriler çok geniş olmasa da gösterilen adayların birbirinden iddialı olduklarını söyleyebiliriz. Oldukça büyük bir çekişmeye sahne olacağına dair hiçbir şüphemiz yok. Bununla birlikte kategorilerde karşımıza çıkan adayların neredeyse tamamının Borderlands 3, Concrete Genie, DOOM Eternal, Marvel's Avengers, Legend of Zelda: Link's Awakening (1993 yılında çıkan oyunun yeniden hayal edilmişi), Need for Speed Heat, FIFA 20, yeniden yapım Final Fantasy VII, Wasteland 3 ve Age of Empires II: Definitive Edition gibi ilerleyen zamanlarda satışa sunulacak oyunlardan oluştuğunu görebiliyoruz.

Alman ve uluslararası oyun basını ve yayıncılar tarafından yüz altmış kadar öneri arasından seçilmiş olan adaylar ile oluşturulan listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

En İyi Aksiyon Macera Oyunu

  • Blacksad: Under the Skin, astragon Entertainment
  • Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment
  • The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

En İyi Aksiyon Oyunu

  • Borderlands 3, 2K
  • DOOM Eternal, ZeniMax Germany
  • Marvel’s Avengers, Square Enix

En İyi Aile Oyunu

  • Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment
  • Dreams, Sony Interactive Entertainment
  • Luigi's Mansion 3, Nintendo

En İyi Yarış Oyunu

  • Grid, Koch Media
  • Hot Wheels Infinite Loop, Mattel
  • Need for Speed Heat, Electronic Arts

En İyi Rol Yapma Oyunu

  • Final Fantasy VII Remake, Square Enix
  • Pokémon Schwert und Pokémon Schild, Nintendo
  • Wasteland 3, Koch Media

En İyi Simülasyon Oyunu

  • Barotrauma, Daedalic Entertainment
  • NBA 2K20, 2K
  • Planet Zoo, Frontier

En İyi Spor Oyunu

  • EA SPORTS FIFA 20, Electronic Arts
  • eFootball PES 2020, Konami
  • Roller Champions, Ubisoft

En İyi Strateji Oyunu

  • Age of Empires II: Definitive Edition, Microsoft
  • Desperados III, THQ Nordic
  • Foundation, Polymorph Games

En Özgün Oyun

  • Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment
  • Dreams, Sony Interactive Entertainment
  • Felix The Reaper, Daedalic Entertainment

En İyi Microsoft Xbox One Oyunu

  • Bleeding Edge, Microsoft
  • Borderlands 3, 2K
  • Gears 5, Microsoft

En İyi Nintendo Switch Oyunu

  • Luigi's Mansion 3, Nintendo
  • Pokémon Schwert und Pokémon Schild,Nintendo
  • The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

En İyi Sony PlayStation 4 Oyunu

  • Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment
  • Dreams, Sony Interactive Entertainment
  • Final Fantasy VII Remake, Square Enix

En İyi Mobil Oyun

  • Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGames
  • Hot Wheels Infinite Loop, Mattel
  • Lock's Quest, HandyGames

En İyi PC Oyunu

  • Borderlands 3, 2K
  • DOOM Eternal, ZeniMax Germany
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft
ETİKETLER: gamescom