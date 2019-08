GamesCom 2019 Ödülleri için Adaylar Belli Oldu

Her senenin GamesCom fuarında olduğu gibi bu senenin GamesCom fuarında da çeşitli kategorilerde oyun ödülleri dağıtılacak. The Hollywood Report sayfasına yansıyan habere göre adaylar resmi olarak ortaya çıktı.

Her ne kadar kategoriler çok geniş olmasa da gösterilen adayların birbirinden iddialı olduklarını söyleyebiliriz. Oldukça büyük bir çekişmeye sahne olacağına dair hiçbir şüphemiz yok. Bununla birlikte kategorilerde karşımıza çıkan adayların neredeyse tamamının Borderlands 3, Concrete Genie, DOOM Eternal, Marvel's Avengers, Legend of Zelda: Link's Awakening (1993 yılında çıkan oyunun yeniden hayal edilmişi), Need for Speed Heat, FIFA 20, yeniden yapım Final Fantasy VII, Wasteland 3 ve Age of Empires II: Definitive Edition gibi ilerleyen zamanlarda satışa sunulacak oyunlardan oluştuğunu görebiliyoruz.

Alman ve uluslararası oyun basını ve yayıncılar tarafından yüz altmış kadar öneri arasından seçilmiş olan adaylar ile oluşturulan listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

En İyi Aksiyon Macera Oyunu

Blacksad: Under the Skin, astragon Entertainment

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

En İyi Aksiyon Oyunu

Borderlands 3, 2K

DOOM Eternal, ZeniMax Germany

Marvel’s Avengers, Square Enix

En İyi Aile Oyunu

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Luigi's Mansion 3, Nintendo

En İyi Yarış Oyunu

Grid, Koch Media

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Need for Speed Heat, Electronic Arts

En İyi Rol Yapma Oyunu

Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Pokémon Schwert und Pokémon Schild, Nintendo

Wasteland 3, Koch Media

En İyi Simülasyon Oyunu

Barotrauma, Daedalic Entertainment

NBA 2K20, 2K

Planet Zoo, Frontier

En İyi Spor Oyunu

EA SPORTS FIFA 20, Electronic Arts

eFootball PES 2020, Konami

Roller Champions, Ubisoft

En İyi Strateji Oyunu

Age of Empires II: Definitive Edition, Microsoft

Desperados III, THQ Nordic

Foundation, Polymorph Games

En Özgün Oyun

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Felix The Reaper, Daedalic Entertainment

En İyi Microsoft Xbox One Oyunu

Bleeding Edge, Microsoft

Borderlands 3, 2K

Gears 5, Microsoft

En İyi Nintendo Switch Oyunu

Luigi's Mansion 3, Nintendo

Pokémon Schwert und Pokémon Schild,Nintendo

The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

En İyi Sony PlayStation 4 Oyunu

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Final Fantasy VII Remake, Square Enix

En İyi Mobil Oyun

Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGames

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Lock's Quest, HandyGames

En İyi PC Oyunu