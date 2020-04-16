GamesCom 2020'nin Dijital Olarak Düzenleneceği Kesinleşti Gibi

GamesCom 2020 fuarının dijital olarak gerçekleştirileceği kesinleşti diyebiliriz. Alman hükümeti, halka açık bütün büyük etkinliklerin tamamını 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yasakladı.

Bu yıl etkinlikler açısından hiç de olumlu geçmiyor bildiğiniz gibi. Birçoğu ya iptal edilmiş ya da dijital olarak düzenlenmesine karar verilmişti. COVID-19 salgınının şu durumda ne zaman biteceği ve dünyadaki yaşamın ne zaman normale döneceği bilinmediği için bu yılın geri kalanındaki etkinliklerin akıbeti konusunda kesin bir şey söylemek takdir edersiniz ki zor.

E3 2020 fuarının bütünüyle iptal edilmesinden sonra GamesCom 2020 için nasıl bir yolun izleneceği merak ediliyordu. Bu ayın başlarında, Koelnmesse ve Alman sektör ortağı Game tarafından yayınlanan bildiride Mayıs ayının ortasında duruma dair bir değerlendirme yapılacağı ve Ağustos ayında Köln şehrindeki yerinde düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verileceği söylenmişti.

GamesCom 2020 düzenlenecek mi?

Eğer geleneksel olarak düzenlenmesinde bir sakınca görülmezse, ziyaretçilerin sağlığının hiçbir şekilde tehlikede olmaması için yapılması gereken olası değişikliklere ilişkin daha fazla bilgi sunulacaktı. Ancak Mayıs ayının ortasında mevcut duruma dair bir değerlendirmenin yapılmasına gerek kalmamış gibi görünüyor.

German Press Agency (Alman Basın Kuruluşu) tarafından aktarılan habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün düzenlenen konferansta bütün büyük etkinlikler için koyulan yasağın süresinin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Bildiğiniz gibi GamesCom 2020 25 - 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Haliyle bu yasak Köln şehrinde düzenlenecek olan fuarı da kapsıyor. Ancak yine de bir iptal durumunun söz konusu olmayacağını önceden öğrenmiştik. Koelnmesse ve Game fuarın dijital olarak da düzenlenebilmesi için gerekli çalışmalar yapıyorlardı. Yasak süresinin uzatılması sonrasında organizatörlerin yeni bir duyuru yapmalarını bekliyoruz. Muhtemelen fazla sürmeyecektir. Gelişmeleri takipte olacağız.