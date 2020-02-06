Gates Vakfı Corona Virüsü Mücadelesine 100 Milyon Dolar Bağışladı

Bill ve Melinda Gates Vakfı, hızla yayılan Corona Virüsü mücadelesine 100 milyon dolar bağışlama kararı aldı. Dünyanın en zengin insanlarından olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşiyle birlikte kurduğu vakıfla milyarlarca dolarlık yardım kampanyaları düzenlemişti.

Halihazırda dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak bilinen Bill Gates, uzun yıllardır yardım kampanyaları organize ediyordu. Özellikle Afrika'da yürüttüğü çalışmalarla gönülleri kazanan Bill ve Melinda Gates Vakfı, bu sefer virüs salgını için harekete geçti.

Gates Vakfı, bu bağışın virüsün tespiti izolasyonu ve tedavi çalışmalarını artırmak, Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak ve aşıların, ilaçların ve teşhislerin geliştirilmesini hızlandırmak adına bağışlandığının altını çizdi.

Vakıf bütçesinden ayrılan 100 milyon dolarlık bütçenin nasıl kullanılacağı da yapılan açıklamada yerini aldı. İlk etapta 20 milyon doların Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Birimi, Çin ve hastalıkla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık yetkililerine aktarılacağı bildirildi. İkinci etapta 60 milyon dolar Corona Virüsüne karşı aşı oluşturma projelerine destek sağlayacak. Üçüncü etapta ise 20 milyon doların Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak için çalışmalar yürüten organizasyonlara gönderileceği belirtildi.