GearBest'ten Türkiye'ye Özel 2018 Yılbaşı Kampanyası (Bugüne Özel)

Çinli alışveriş sitesi GearBest, Türkiye’deki kullanıcılarına özel harika bir yıl sonu (2018 yılbaşı) kampanyası düzenledi. Hala yılbaşı hediyesi almadıysanız, 27 Aralık’a özel, 12:00 ve 21:00 saatlerinde %50 indirim fırsatı ile sunulacak birbirinden güzel teknolojik ürünlere göz atmanızı tavsiye ederiz.

Türkiye’deki anlamsız vergilerden dolayı yurt dışından ürün satın almayı tercih edenlerin birincil adresi GearBest, Black Friday (Kara Cuma) kampanyasının ardından yıl sonuna doğru harika bir kampanyayla karşımızda. BKM Express ile sınırları kaldırdıklarını söyleyen Çin merkezli popüler alışveriş sitesinin 2018 yılbaşı girmeden düzenlediği kampanyada sadece bugüne (27 Aralık) özel en popüler markalarda %50 indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik aksesuarlar bedava! Ayrıca bazı ürünler için geçerli 1 alana 1 bedava.

Sevdiklerinize yılbaşı hediyesi olarak alabileceğiniz birbirinden şık akıllı saatler, akıllı bileklikler, tablet ve dizüstü bilgisayarlar, drone’lar, bilgisayar donanımları ve daha birçok indirimli ürün GearBest yıl sonu kampanyasında sunuluyor. İndirimli ürünleri kaçırmamak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var; zira şimdiden bazı ürünlerde stok tükenmiş durumda. Unutmayın; 27 Aralık yani bugüne özel düzenlemiş bir kampanya ve saat 12:00 ile 21:00 saatlerinde iki kez ürünlerde %50 indirim uygulanacak.

GearBest 2018 Yılbaşı İndirimleri aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır: