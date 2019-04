Gearbox, Borderlands'in Co-Op Sorunu Üzerinde Çalışıyor

Geçtiğimiz ayın PAX East 2019 etkinliği, bir dizi Borderlands duyurusuna sahne olmuştu. Borderlands 3 oyununun yanı sıra Borderlands: Game of the Year Edition da bu duyuruların arasında yer alıyor. Duyurusundan çok kısa bir süre sonra da PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulan oyununun bu yeni sürümü, bildiğiniz gibi orijinal oyuna sahip olan PC kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulmuştu.

Borderlands serisinin oyunlarından azami keyif alabilmek için kooperatif oynamanızı öneriyoruz ki zaten genel yapıları itibarıyla da kooperatif tabanlı olarak geliştirilen oyunlar ama tek başınıza oynamanız da pek tabii ki mümkün oluyor. Borderlands: Game of the Year Edition ise dört kişiye kadar kooperatif desteği sunuyor. Ancak şu an için küçük bir engel söz konusu.

Gerek Reddit gerekse de resmi Borderlands forumları üzerinden birçok kullanıcı, arkadaşlarıyla kooperatif oynamaya çalıştıklarında hata ile karşılaştıklarına dair geri dönüşler yapıyorlar. Kimi kullanıcılar bu hatanın seans başlar başlamaz gerçekleştiğini belirtirken, kimi kullanıcılar ise arkadaşlarının oyunlarına katılamadıklarından şikayetçi olmuşlar. Resmi forumlarda UPNP ayarının açık olup olmadığının kontrol edilmesi gibi birçok çözüm önerisi olsa da oyuncular Borderlands 2 de dahil olmak üzere birçok oyunu sorunsuz olarak oynayabilmesinin yanında Borderlands: Game of the Year Edition oyununda böyle bir sorunun yaşanması elbetteki can sıkıcı bir durum.

Buna karşılık olarak açıklama yapan forum moderatörü, Gearbox Software ekibinin sorunun farkında olduğunu ve kısa sürede bir çözüm getirebilmek için çalıştıklarını dile getirdi. Umarız mevcut sorun en kısa zamanda çözülür çünkü böylesine keyifli bir oyunu arkadaş(lar)ınızla birlikte oynayamamak oldukça keyif kaçırıcı.