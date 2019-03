Gearbox Software'dan Gizemli Twitter Paylaşımı

Bu aralar Gearbox Software cephesinde bir hayli hareketlilik yaşanıyor. PAX East 2019 hazırlığı devam ederken, Twitter üzerinden yeni bir paylaşım daha geldi. Amerikan menşeli şirket, etkinlikte duyuracağı bir başka oyuna dair ilk ipucunu paylaştı.

Her sene düzenlenen PAX East etkinliğinin bu seneki ayağı, 28 Mart 2019 tarihinde başlayacak. 31 Mart 2019 tarihinde de son bulacak olan etkinlik sırasında, Gearbox Software şirketinin dünya genelinde ilk kez yapılacak duyurular ile karşımıza çıkacağını biliyoruz. Bu duyurulardan bir tanesinin Borderlands 3 olacağı artık bariz bir şekilde ortadayken, Gearbox Software'ın Twitter üzerinden yaptığı yeni bir paylaşım, ikinci bir duyurunun yapılabileceğini gösterdi.

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc