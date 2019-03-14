Gearbox Software'dan Gizemli Twitter Paylaşımı

Bu aralar Gearbox Software cephesinde bir hayli hareketlilik yaşanıyor. PAX East 2019 hazırlığı devam ederken, Twitter üzerinden yeni bir paylaşım daha geldi. Amerikan menşeli şirket, etkinlikte duyuracağı bir başka oyuna dair ilk ipucunu paylaştı.

Her sene düzenlenen PAX East etkinliğinin bu seneki ayağı, 28 Mart 2019 tarihinde başlayacak. 31 Mart 2019 tarihinde de son bulacak olan etkinlik sırasında, Gearbox Software şirketinin dünya genelinde ilk kez yapılacak duyurular ile karşımıza çıkacağını biliyoruz. Bu duyurulardan bir tanesinin Borderlands 3 olacağı artık bariz bir şekilde ortadayken, Gearbox Software'ın Twitter üzerinden yaptığı yeni bir paylaşım, ikinci bir duyurunun yapılabileceğini gösterdi.

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 13 Mart 2019

Twitter üzerinden yaptığı yeni paylaşıma bir sanat çalışması iliştiren şirket, "PAX için başka bir oyunu ortaya çıkartma zamanı!" şeklinde de bir yorum yapmış. Bir diğer deyişle; bu görselin Borderlands 3 ile herhangi bir ilgisi yok. Görselde laboratuvar odası diyebileceğimiz bir yerde, kablolara bağlı gibi görünen ve robot olduğunu tahmin ettiğimiz bir varlığı seçebiliyoruz. Peki bu ne olabilir? Açıkçası bu görselden pek bir şey çıkartmak zor, ama yeni bir Duke Nukem olabileceğinden We Happy Few ile alakası olabilecek bir içeriğe kadar bir sürü tahminde bulunulmuş.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, Gearbox Software geliştirici olduğu kadar aynı zamanda da bir yayıncı. Yani, kendi bünyesinde geliştirdiği bir oyundan ziyade yayıncılığını üstlendiği bir oyun da olabilir. Bakalım Amerika menşeli şirket biz oyuncular ve PAX East 2019 için ne tür hazırlıklar içerisinde?