Gearbox Software, PAX East 2019 Sırasında Duyurular Yapacak

Geçmişinde Borderlands serisi de dahil olmak üzere oldukça kaliteli yapımlar olan Gearbox Software, son olarak geçtiğimiz sene satışa sunduğu We Happy Few ile çıkmıştı karşımıza. Kimi oyuncular tarafından beğenilen, kimi oyuncular tarafından da sevilmeyen We Happy Few, kendisine bir hayran kitlesi oluşturmuşken, Amerikan menşeli yayıncının yapacağı bir sonraki duyuru da merak ediliyor. Bu duyurulardan bir tanesi de büyük ihtimalle Borderlands 3 olabilir.

Gearbox Software şirketi ile ilgili olarak cevabı en çok merak edilen soru ise tabii ki Borderlands 3 oyununun ne zaman duyurulacağı. Hatırlayacağınız üzere, 2017 yılında düzenlenen GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) sırasında Randy Pitchford tarafından Borderlands 3 ile ilgili bazı görseller gösterilmişti. Her ne kadar oyun içi görseller olmasalar da kullanılacak olan teknolojinin bir ön gösterimiydi. Ne var ki bizleri oldukça heyecanlandıran bu gösterim sonrasında devam oyunu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmamıştı. PAX East 2019, bunun değişeceği bir etkinlik olabilir.

28 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan PAX East 2019 etkinliğine, Nintendo, Sony, Microsoft, Ubisoft, Square Enix gibi birçok önemli isim katılımda bulunacak. Gearbox Software da bu isimlerin arasında yer alıyor. Amerikan menşeli şirket, 28 Mart 2019 tarihinde de Gearbox Main Theater Show adı altında bir panel düzenleyecek.

Bu panel ile ilgili olarak da PAX internet sayfasında bir takım bilgiler yer alıyor. Yazılı olana bakılırsa Gearbox Software ve Gearbox Publishing ile ilgili en son haberlerin ve güncel bilgilerin paylaşılacağı bu panel sırasında, ilk kez yapılacak olan duyurular ve çeşitli sürprizler de bizleri bekleyecekmiş. Bu duyuruların arasında da bir Borderlands 3 görebilir miyiz? Belki görebiliriz, belki göremeyiz ama yine de heyecanlanmak için bir nedenimiz var diyebiliriz.