Gears 5 için İleride Bir Battle Royale Modu Gelebilir

Battle Royale türü oyun dünyasındaki popülaritesine popülarite katmaya devam ediyor. Fortnite ve PUBG gibi oyunlarla büyük bir çıkış yakalayan tür, daha sonradan Call of Duty: Black Ops 4 (Blackout), Battlefield V (Firestorm), Red Dead Redemption 2 (Make it Count) ve Fallout 76 (Nuclear Winter) oyunlarıyla da artık bir fenomen haline geldi. Peki sırada hangi oyun ile karşımıza çıkacak? Hemen olmasa da Battle Royale için sıradaki durak Gears 5 olacakmış gibi görünüyor. Tabii ki öncesinde araya kaynak yapan çıkmazsa.

GameSpot sitesi tarafından Çoklu-Oyuncu Yönetmeni Ryan Cleven ile bir röportaj yapıldı. Röportaj sırasında da Gears 5 ile ilgili planların arasında Battle Royale olup olmadığı soruldu. Cleven'ın verdiği cevaba bakılırsa başta Gears of War topluluğu olmak üzere oyuncuların yapacakları geri dönüşlerin stüdyo içinde alınacak olan kararda büyük etkisi olacak.

"Gears 5 bir Battle Royal modu içermeyecek." yorumunda bulundu Ryan Cleven ve devam etti. "Battle Royale türünün büyük hayranlarıyız ama bir battle royale modunu Gears'a anlamlı bir şekilde getirmeyi sağlama almak istiyoruz. Etkin olarak Gears topluluğumuzu dinliyoruz ve oyunun çıkışı sonrasında oyuncuların geri dönüşlerini baz alarak oyun modlarımızı daha da geliştirmekle meşgul olacağız."

Açıkçası Gears 5 gibi bir oyunda Battle Royale görmek oldukça eğlenceli olacaktır. Oyunun yapısı da buna gayet açık. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Serinin devam oyunu için Battle Royale modu gelmeli mi?