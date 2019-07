Gears 5'in Çoklu-Oyuncu Modlarıyla İlgili Yeni Detaylar Paylaşıldı

Hafta sonunun ELEAGUE Gears Summer Series Invitational etkinliğinde The Coalition Gears 5 için ilk profesyonel turnuvayı düzenledi. Bu sayede yeni oyundaki Escalation modu da ilk kez görüldü. ELEAGUE Gears Summer Series Invitational sırasında geliştirici stüdyo, modun Gears 5 versiyonu ile ilgili yeni detaylar paylaştı.

Escalation, serinin bir nevi Capture the Flag modu ve beşer oyuncudan oluşan iki takım üç halkayı ele geçirmek için savaş verecek. Yeni versiyonda ulaşmanız gereken puan iki yüz elliye çıkartılmış. Bir halkayı ele geçirdikten sonra kontrolünüzde olduğu her saniye size bir puan kazandıracak. Üç halkayı eşzamanlı kontrolünüzde tutarsanız ise doğrudan galip gelmiş olacaksınız. Bununla birlikte her bir sonraki turda yeni silahlar ortaya çıkacakken ve yeniden doğma süresi ise kısalacak.

Ayrıca Life sistemi getirilecek ve her oyuncu tura beş hak ile başlayacak. Eğer bir şekilde ölürseniz, tercihen ya bir hakkınızı ya da bütün haklarınızı feda edebileceksiniz. Bütün haklarınızı feda etmeyi tercih ederseniz, yeniden yeniden doğmanız mümkün olmayacak. Her bir turun sonunda ise fazladan bir hak kazanacaksınız.

Öte yandan, Çoklu-Oyuncu Tasarım Yönetmeni Ryan Cleven da Twitter hesabı üzerinden yeni detaylar paylaştı. Cleven, sunucuların ilk kez 60 Hz olacağı Gears 5 oyununda temel ve rekabete dayalı çoklu-oyuncu modları için ayrı ayrı dengeleme ayarlarının olmayacağını söylüyor. Bunun yerine tek bir dengeleme ayarı olacakmış. Bir diğer deyişle silahlar, geri tepme ve ateş etme mekaniklerinin diğer nitelikleri bütün modlarda hep aynı hissiyatı verecek. Bununla birlikte nişan alma yardımcısı da bulunmayacakmış.

Son olarak, Youtube kullanıcısı LANDAN2006 Escalation modu ile ilgili bir oynanış videosu yayınladı. Toplamda yirmi beş buçuk dakikaya yakın bir uzunluğu olan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Keyifli seyirler dileriz!