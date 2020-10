Gears 5 İçin Senaryo İçeriği ve Yeni Oyun+ Seçeneği Geliyor

Gears of War veya beşinci oyunda kısaltılmış haliyle Gears, Microsoft cephesinin en büyük kozlarından bir tanesi. Her yeni oyunu bizleri aksiyon dibine vurduran seri, son olarak beşinci oyun ile geçtiğimiz yılın Eylül ayı içerisinde karşımıza çıkmıştı. Kait Diaz ve beraberindekilerin başlarından geçenlerin anlatıldığı oyun, incelemelerden yüksek puanlar almış ve oldukça beğenilmişti. The Coalition halihazırda altıncı oyun üzerinde çalışıyor ama Gears 5 için desteğe de tam gaz devam ediyor. Gears 5 için senaryo içeriği ve Yeni Oyun+ seçeneği geliyor.

Bildiğiniz gibi oyun için sezonluk içerikler yayınlanıyor. Sürü ve Kaçış modları için kendilerine özgü yetenekleri ve becerileri olan yeni karakterler, yeni oyun modları, Karşılıklı ve Sürü modları için yeni arenalar, Kaçış Haritası Oluşturucu için yeni döşemeler, Harita Oluşturucu için Karşılıklı ve Sürü desteği ve daha birçok şey, oyuncuların beğenisine sunuluyor. Ne var ki geliştirici stüdyo Gears 5 için bunların dışında da planlar yapıyor. The Coalition tarafından açıklanana göre, Gears 5 için hem senaryo odaklı içerik hem de Yeni Oyun+ seçeneği gelecek.

Gears 5 Senaryo İçeriği ve Yeni Oyun+ Seçeneği Detayları

Öncelikle Gears of War: Hivebusters içeriğinde Kaçış modunda karşımıza çıkan ve Keegan, Lahni ve Mac üçlüsünden oluşan bir ekibe odaklı bir hikaye sunulacak. Bu ekip, düşman kalelerini içeriden yok etmek için Swarm yuvalarına sızıyordu. Kendilerinin senaryoda herhangi bir şekilde adı geçmiyordu ama Gears of War: Hivebusters çizgi-romanında bir kök hikayeleri var. Şimdilik bu içerik hakkında fazla bir detay verilmiş değil. Sadece üç veya dört saat civarı uzunluğu olacak içerik ile ilgili merak edilen detayların Aralık ayında paylaşılacağı söyleniyor.

10 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacak olan yeni güncelleme ile gelecek olan Yeni Oyun+ seçeneği ise Jack için yaptığınız bütün geliştirmelerin sıradaki oyununuza taşınmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra, Ironman ve Inconceivable olmak üzere iki yeni zorluk derecesi, Kait, Del ve JD için yeni görünümler, silah kaplamaları, koca kafa modu dahil değiştiriciler, yeni başarımlar içerecek.

Son olarak, daha önceden çok oyunculu mod tarafına eklenmiş olan Dave Bautista, 10 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile senaryoda da seçilebilir olacak. Ne var ki ayrı bir karakter olarak değil, Marcus Fenix için alternatif görünüm seçeneği olarak Gears 5 oyununa eklenecek.