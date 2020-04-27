Gears Tactics İnceleme Puanları Yayınlandı

Splash Damage ve The Coalition ortaklığında geliştirilmiş olan Gears Tactics, yarın itibarıyla çıkışını gerçekleştirecek. Alıştığımız türden farklı olarak Sıra Tabanlı Taktik oynanışı sunacak olan oyun için inceleme puanları da yayınlandı. Bakalım Gears Tactics beğenilmiş mi?

Gears of War oyununun on iki yıl öncesini anlatan Gears Tactics, aşina olunan yoğun tempolu aksiyonun yerine sıra tabanlı strateji türü bir oyun oluyor. Yine Sera gezegeninde geçen oyunda, yine Locust ile mücadele halinde olacaksınız. Hayatta kalmayı başaranların oluşturduğu bir ekipte Gabe Diaz rolünde olacak ve Locust ordusunun lideri Ukkon'u yakalamak ile yükümlü olacaksınız. Eğer PC için Xbox Game Pass abonesiyseniz, oyunun çıkışıyla birlikte ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz.

Şu anda Metacritic üzerindeki puan ortalaması, altmış bir incelemenın sonucunda 81 / 100 olarak görünüyor. Yayınlanan incelemeler puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Gears Tactics İnceleme Puanları

3DJuegos - 8.0 / 10

4Players.de - 81 / 100

Areajugones - 9.2 / 10

Attack of the Fanboy - 80 / 100

AusGamers - 8.5 / 10

Carole Quintaine - 16 / 20

CGMagazine - 8 / 10

COGconnected - 55 / 100

Critical Hit - 9.0 / 10

Daily Star - 5 / 5

Destructoid - 9 / 10

DualShockers - 8.0 / 10

Everyeye.it - 8 / 10

Game Informer - 8.5 / 10

Game Revolution - 4 / 5

Gameblog.fr - 8 / 10

Gamers Heroes - 85 / 100

Gamersky - 8.4 / 10

GameSkinny - 8 / 10

GameSpew - 9 / 10

GameSpot - 8 / 10

GamesRadar+ - 3.5 / 5

GameStar - 87 / 100

GAMINGbible - 8 / 10

Gaming Nexus - 9 / 10

GamingTrend - 90 / 100

God is a Geek - 10 / 10

Hardcore Gamer - 3.5 / 5

Hobby Consolas - 82 / 100

IGN - 8 / 10

IGN Italia - 7.8 / 10

IGN Spain - 9 / 10

Impulsegamer - 4.7 / 5

JeuxActu - 17 / 20

Jeuxvideo.com - 16 / 20

Metro GameCentral - 8 / 10

Millenium - 77 / 100

Multiplayer.it - 8.0 / 10

New Game Network - 72 / 100

PC Gamer - 83 / 100

PC Games - 8 / 10

PC Invasion - 9 / 10

PCGamesN - 7 / 10

Player 2 - 83 / 100

Post Arcade (National Post) - 9.0 / 10

Press Start Australia - 7 / 10

Screen Rant - 3.5 / 5

Shacknews - 8 / 10

SpazioGames - 8.7 / 10

Stevivor - 8.5 / 10

The Games Machine - 8 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

TrueGaming - 8.0 / 10

Trusted Reviews - 80 / 100

Twinfinite - 4 / 5

USgamer - 4 / 5

Vandal - 7.5 / 10

VGC - 80 / 100

Wccftech - 8.5 / 10

Windows Central - 4 / 5

Worth Playing - 8.5 / 10