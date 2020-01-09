Geliştiricisine 700 Milyon Dolar Kazandırdı, İşte O Mobil Oyun

Geçtiğimiz günlerde 2019’un en çok gelir elde eden oyunlarını sizlerle paylaşmıştık. Konsol kalitesine yaklaşan mobil oyunlara ilgi büyük. Dünya genelinde en çok oynanan mobil oyunlardan Clash of Clans’ın yapımcılarının elde ettiği gelir dudaklarını uçuklatıyor. İşte Clash of Clash’ın 2019 yılı kazancı

Akıllı telefonların donanımlarının güçlenmesiyle mobil platformlara çıkarılan oyunların da kalitesi arttı. Üreticiler, neredeyse konsol oyunlarının kalitesinde grafikler sunan mobil oyunlar geliştiriyor. Ücretsiz olarak indirilmeye açılan mobil oyunlardan elde edilen kazanç ise şaşırtıcı seviyede. 2019’da geliştiricisine milyonlarca dolar kazandıran yapımlardan birisi de Clash of Clans. Supercell’in çok oyunculu, gerçek zamanlı çevrimiçi strateji oyunu Clash of Clans, pazar analisti Sensor Tower’ın tahminlerine göre 2019 yılında 727 milyon dolar gelir elde etti. 2018 gelirlerine bakıldığında yüzde 27’lik bir artış söz konusu.

Clash of Clans, 2012’de iOS platformuna çıkış yapmıştı. 2013’te de Android sürümü yayınlandı. En başarılı mobil oyunlar arasında yerini aldı. Oyun Nisan ayında başlatılan battle pass sayesinde büyük başarı elde etti. 5 dolara satılan Gold Pass, bu ayda oyuncuların harcamalarını 66.6 milyon dolara çıkardı. Nisan 2018’e göre yüzde 73’lük bir artış oldu. Battle pass 2018’de Fortnite gibi battle royale oyunlar ile hayatımıza girdi, popüler oldu. Loot box yani sürpriz kutulara karşı tepkilerin gelmesinin ardından etkili bir mikro dönüşüm aracı olduğu kanıtlandı.

Clash of Clans gelirleri yüksek gibi görünse de aslında değil. Oyunun yapımcısı Supercell’in 2015 yılında elde ettiği gelir 1.8 milyar dolardı.