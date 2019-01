Generation Zero'ya Dair Önemli Detaylar Açıklandı

Mad Max ve Just Cause serisi gibi çılgın oyunlarla tanıdığımız Avalanche Studios, geçtiğimiz ay içerisinde Just Cause 4 oyununu satışa sunmuştu. Halihazırda ise id Software ile RAGE 2 projesi üzerinde çalışan geliştirici stüdyonun, geçtiğimiz Haziran ayında duyurmuş olmasına rağmen geri planda kalmış olan bir oyunu daha var: Generation Zero. Geliştirici stüdyo, uzun zamandan sonra Generation Zero için yeni duyurular yaptı.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, 1980'li yıllardaki İsveç topraklarında geçecek. Konusuna göre, makineler kırsal bölgeleri ele geçirmiştir. Bizim amacımız ise kedi-fare oyununu andıracak olan senaryoda hem makinelere karşı savaşıp, hem de mevcut gizemi çözmeye çalışmak olacak. Kooperatif olarak oynanabilecek olan Generation Zero, tam bir gece-gündüz geçişi ve aniden değişecek olan hava koşulları altında, silahları yetenekler ve ekipmanlar ile koordineli olarak kullanarak ve gerektiğinde çeşitli tuzaklar kurarak düşmanlarımızı bertaraf edeceğimiz bir oynanış sistemi sunuacak.

Apex motoru ile geliştirilmekte olan oyunun geçeceği dünyada, her bir robotun belirli bir amacı olacak. Yapacağımız kısa veya uzun süreli çatışmalara bağlı olarak, düşmanımızın belirli bir bileşenine hasar verirsek, bu hasar kalıcı olacak. Çatışma sırasında bir nedenden dolayı kaçmak zorunda kalırsak, süre fark etmeksizin bir sonraki karşılaşmamıza kadar o hasarlı bileşen ile dolaşmaya devam edecekler. Bu tarz hoş detayların olduğu oyundan, uzun zamandır yeni bir haberini alamıyorduk. Bunda tabii ki daha ön plânda olan Just Cause 4 ve RAGE 2 oyunlarının etkisi büyük, ama Just Cause 4 çıktığına göre, artık Generation Zero biraz daha öne çıkabilir. Çıktı da zaten. Kısa bir süre önce yapılan bir açıklamayla, çıkışı tarihinin 26 Mart 2019 olacağı duyuruldu. Ayrıca Collector's Edition ve sistem gereksinimleri de açıklandı.

Özel tasarım bir kutu ile gelecek olan Collector's Edition içeriğinde, Generation Zero oyunun metal kutulu versiyona ek olarak, bezden yapılma haritası, bir tşört ve geleneksel İsveç at heykelciği bulunuyor. Eğer oyunu sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile alırsanız, içeriğinde 80'li yıllara özgü on iki farklı kıyafet ve özelleştirme eşyalarının bulunacağı Radical Vanity Pack'in hediye edileceğini söylemeden geçmeyelim.

Generation Zero Sistem Gereksinimleri

En Düşük Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (Hizmet Paketi 1 de gerekli) - 64-Bit

İşlemci: Intel i5 Quad-Core

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 (2 GB VRAM) / ATI HD7870 (2 GB VRAM) / Intel Iris Pro Graphics 580

Sabit Disk: 35 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel i7 Quad-Core

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB VRAM) / R9 280 (4 GB VRAM)

Sabit Disk: 35 GB