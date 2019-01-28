Genetiği Değiştirilmiş Tavukların Yumurtası Kansere Çözüm Olacak!

Edinburgh’taki Roslin Technologies’teki a raştırmacılar bazı kanserler için ilaç içeren yumurtalar bırakabilen genetiği değiştirilmiş tavuk yetiştirdiler. Tavuklardan çıkan bu yumurtaların fabrikalara göre 100 kat daha ucuz olduğu söyleniyor.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yetiştirilen genetiğiyle oynanmış pek çok tavuğun yumurtası kanseri önleyebiliyor. Normal yumurtalardan farklı olarak daha fazla proteine sahip olduğu belirtilen bu yumurtaların hem tavuk hem de insan sağlığına olumsuz hiçbir etkeni bulunmuyor. Aynı zamanda genetiği değişmiş yumurtalar fabrikada üretilen ilaçlardan çok daha ucuz maliyetli.

Konu hakkında araştırmayı yürüten Dr. Herron özellikle yumurtaların ucuz olmasından dolayı işe yarayabileceğini dile getirdi. "Tavuklardan yapılan üretim, fabrikalardan 10 ila 100 kat daha düşük maliyetli olabilir. Eğer araştırmalarımız için gerekli yatırımları alabilirsek yalnızca bir tavuk ambarında kanseri yenebiliriz" şeklinde konuşan Herron, tavukların teknisyenler tarafından günlük kontrollerinin yapıldığı söyledi.

Tavuk, Her Yumurtadan Sonra Protein Kazanıyor

10 ila 20 yıllık süreç içerisinde fabrikalarda milyonlarca dolarlık yatırımlar yerine bu tavuklara kulak verilmesi gerektiğini aktaran araştırmacı, bağışıklık sistemi için gerekli olan iki proteine ​​odaklandıklarını söyledi. Ayrıca her yumurta çıkardıktan sonra daha fazla protein üretebildiği ifade edilen tavuklar, belki de pek çok kanser hastasına umut olabilir.